Попова заявила о росте доли россиян, вернувшихся с зарубежных курортов с ковидом
Если три недели назад эта цифра составляла 0,4%, то сегодня — уже 0,7%, сообщила глава Роспотребнадзора.
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За последние недели среди всех заболевших коронавирусом россиян увеличилась доля тех, кто вернулся с зарубежных курортов. Такие данные привела глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Среди всех заболевших CoViD-19 в РФ доля вернувшихся с курортов из зарубежных стран на сегодняшний день пока не превышает 1%. Но за три недели мы видим следующую динамику: если три недели назад эта доля составляла 0,4%, то сегодня это уже 0,7%. Это не абсолютные числа, это именно доля из числа заболевших", — отметила она на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Тем временем растёт и число вакцинированных. Так, почти 35 миллионов россиян уже привились первым компонентом. Только за последнюю неделю число привившихся увеличилось более чем на два миллиона человек.
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