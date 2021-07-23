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Попова заявила о росте доли россиян, вернувшихся с зарубежных курортов с ковидом

Если три недели назад эта цифра составляла 0,4%, то сегодня — уже 0,7%, сообщила глава Роспотребнадзора.

23 июля, 11:09
<p>Фото © ТАСС /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

За последние недели среди всех заболевших коронавирусом россиян увеличилась доля тех, кто вернулся с зарубежных курортов. Такие данные привела глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Среди всех заболевших CoViD-19 в РФ доля вернувшихся с курортов из зарубежных стран на сегодняшний день пока не превышает 1%. Но за три недели мы видим следующую динамику: если три недели назад эта доля составляла 0,4%, то сегодня это уже 0,7%. Это не абсолютные числа, это именно доля из числа заболевших", — отметила она на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Тем временем растёт и число вакцинированных. Так, почти 35 миллионов россиян уже привились первым компонентом. Только за последнюю неделю число привившихся увеличилось более чем на два миллиона человек.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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