Попова заявила о росте доли россиян, вернувшихся с зарубежных курортов с ковидом

"Среди всех заболевших CoViD-19 в РФ доля вернувшихся с курортов из зарубежных стран на сегодняшний день пока не превышает 1%. Но за три недели мы видим следующую динамику: если три недели назад эта доля составляла 0,4%, то сегодня это уже 0,7%. Это не абсолютные числа, это именно доля из числа заболевших", — отметила она на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.