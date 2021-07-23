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Мурашко назвал регионы, где темпы вакцинации от ковида выросли втрое

Также министр перечислил пятёрку лидеров страны по темпам прививочной кампании.

23 июля, 10:52
<p>Фото © ТАСС / Ковалёв Петр</p>

Фото © ТАСС / Ковалёв Петр

В Москве и ряде регионов России темпы вакцинации от коронавируса за последние недели выросли в три раза. Об этом в ходе заседания президиума координационного совета по противодействию пандемии заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

"В три раза и более увеличили темпы вакцинации такие регионы, как Москва, Тверская область, Смоленская, Краснодарский край, Тульская область", — сказал министр здравоохранения.

Мурашко призвал россиян привиться от ковида до осени

Мурашко призвал россиян привиться от ковида до осени

По словам Мурашко, на сегодняшний день лидируют по темпам вакцинации населения Чечня, Подмосковье, Москва, Тульская и Белгородская области.

Ранее Лайф рассказывал, что, по словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, в пиковые дни темпы вакцинации в России достигают миллиона человек в сутки.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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