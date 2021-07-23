Мурашко назвал регионы, где темпы вакцинации от ковида выросли втрое

В Москве и ряде регионов России темпы вакцинации от коронавируса за последние недели выросли в три раза. Об этом в ходе заседания президиума координационного совета по противодействию пандемии заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

"В три раза и более увеличили темпы вакцинации такие регионы, как Москва, Тверская область, Смоленская, Краснодарский край, Тульская область", — сказал министр здравоохранения.

По словам Мурашко, на сегодняшний день лидируют по темпам вакцинации населения Чечня, Подмосковье, Москва, Тульская и Белгородская области.