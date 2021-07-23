Власти Камчатки ввели обязательную вакцинацию от ковида для ряда граждан

Власти Камчатского края ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан. Соответствующее постановление сегодня подписал главный санитарный врач региона.

В документе, опубликованном на сайте Роспотребнадзора, отмечается, что привиться от ковида необходимо работникам сферы здравоохранения, образования, соцзащиты, торговли, а также людям, работающим на транспорте, в общепите, в банках и прочих учреждениях, где сотрудникам необходимо контактировать с клиентами.

Отмечается, что первый компонент вакцины жители Камчатки должны поставить не позднее 20 августа. Требование не распространяется на людей, имеющих медотвод от прививки.