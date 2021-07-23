Власти Камчатки ввели обязательную вакцинацию от ковида для ряда граждан
Аналогичные меры для сотрудников, работающих с людьми, были приняты уже в 40 российских регионах.
Фото © ТАСС / Сорокин Донат
Власти Камчатского края ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан. Соответствующее постановление сегодня подписал главный санитарный врач региона.
В документе, опубликованном на сайте Роспотребнадзора, отмечается, что привиться от ковида необходимо работникам сферы здравоохранения, образования, соцзащиты, торговли, а также людям, работающим на транспорте, в общепите, в банках и прочих учреждениях, где сотрудникам необходимо контактировать с клиентами.
Отмечается, что первый компонент вакцины жители Камчатки должны поставить не позднее 20 августа. Требование не распространяется на людей, имеющих медотвод от прививки.
Аналогичные решения сегодня были приняты в Марий Эл и Алтайском крае. А ранее Лайф сообщал, что обязательную вакцинацию от ковида ввели в Красноярском крае. Аналогичным образом поступили власти 40 российских регионов.
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