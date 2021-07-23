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Власти Камчатки ввели обязательную вакцинацию от ковида для ряда граждан

Аналогичные меры для сотрудников, работающих с людьми, были приняты уже в 40 российских регионах.

23 июля, 10:37
<p>Фото © ТАСС / Сорокин Донат</p>

Фото © ТАСС / Сорокин Донат

Власти Камчатского края ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан. Соответствующее постановление сегодня подписал главный санитарный врач региона.

В документе, опубликованном на сайте Роспотребнадзора, отмечается, что привиться от ковида необходимо работникам сферы здравоохранения, образования, соцзащиты, торговли, а также людям, работающим на транспорте, в общепите, в банках и прочих учреждениях, где сотрудникам необходимо контактировать с клиентами.

В Петербурге не исключили введения обязательной вакцинации от ковида

В Петербурге не исключили введения обязательной вакцинации от ковида

Отмечается, что первый компонент вакцины жители Камчатки должны поставить не позднее 20 августа. Требование не распространяется на людей, имеющих медотвод от прививки.

Аналогичные решения сегодня были приняты в Марий Эл и Алтайском крае. А ранее Лайф сообщал, что обязательную вакцинацию от ковида ввели в Красноярском крае. Аналогичным образом поступили власти 40 российских регионов.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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