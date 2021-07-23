Песков назвал вакцинацию россиян от ковида безусловным приоритетом
При этом страна должна выполнять обязательства по поставкам препаратов в иностранные государства, уточнил он.
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Вакцинация российских граждан от коронавируса является безусловным приоритетом, однако обязательства страны по поставкам препаратов за рубеж необходимо выполнять. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы всегда говорили, что главным приоритетом является удовлетворение потребностей россиян в вакцинации. Вы знаете, что существенно активизировалась кампания по всеобщей вакцинации, постоянно растёт сознательность граждан, всё больше и больше темпы вакцинации увеличиваются. Это безусловный приоритет", — сказал представитель Кремля.
Однако Песков заметил, что обязательства страны по поставкам препаратов в иностранные государства "безусловно, будут выполняться".
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что четвёртая вакцина российского производства "Спутник лайт" начала поступать в регионы. По словам министра здравоохранения, препарат эффективно себя зарекомендовал и его производство будет увеличено.
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