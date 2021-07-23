Песков назвал вакцинацию россиян от ковида безусловным приоритетом

Вакцинация российских граждан от коронавируса является безусловным приоритетом, однако обязательства страны по поставкам препаратов за рубеж необходимо выполнять. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы всегда говорили, что главным приоритетом является удовлетворение потребностей россиян в вакцинации. Вы знаете, что существенно активизировалась кампания по всеобщей вакцинации, постоянно растёт сознательность граждан, всё больше и больше темпы вакцинации увеличиваются. Это безусловный приоритет", — сказал представитель Кремля.

Однако Песков заметил, что обязательства страны по поставкам препаратов в иностранные государства "безусловно, будут выполняться".