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Песков назвал вакцинацию россиян от ковида безусловным приоритетом

При этом страна должна выполнять обязательства по поставкам препаратов в иностранные государства, уточнил он.

23 июля, 09:58
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Вакцинация российских граждан от коронавируса является безусловным приоритетом, однако обязательства страны по поставкам препаратов за рубеж необходимо выполнять. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы всегда говорили, что главным приоритетом является удовлетворение потребностей россиян в вакцинации. Вы знаете, что существенно активизировалась кампания по всеобщей вакцинации, постоянно растёт сознательность граждан, всё больше и больше темпы вакцинации увеличиваются. Это безусловный приоритет", сказал представитель Кремля.

Мурашко назвал все российские вакцины от коронавируса подходящими для ревакцинации

Мурашко назвал все российские вакцины от коронавируса подходящими для ревакцинации

Однако Песков заметил, что обязательства страны по поставкам препаратов в иностранные государства "безусловно, будут выполняться".

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что четвёртая вакцина российского производства "Спутник лайт" начала поступать в регионы. По словам министра здравоохранения, препарат эффективно себя зарекомендовал и его производство будет увеличено.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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