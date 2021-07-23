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Вирусолог объяснил, когда у переболевших коронавирусом может случиться тромбоз

При лечении инфекции необходимо заранее предусмотреть возможность возникновения данного явления в организме, заметил собеседник Лайфа.

23 июля, 07:40
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Авилов Александр</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Авилов Александр

Коронавирус способен вызывать развитие тромбоза у пациентов даже тогда, когда этот процесс, защищающий человека от кровотечения, ему не нужен. При этом доктор медицинских наук, врач — иммунолог-вирусолог Владислав Жемчугов напомнил, что это не болезнь, а нормальное явление.

"Есть специальный механизм у вируса, которым он провоцирует развитие тромбоза. Но нужно помнить, что это не болезнь, это нормальное явление, которое призвано защищать человека от кровотечения. И одна из молекул вируса способна запускать этот процесс даже тогда, когда он не нужен организму. Должна быть предрасположенность или особенность функционирования организма, и, самое главное, от стадии болезни зависит", — сказал он Лайфу.

В Минздраве предупредили о риске тромбозов у перенёсших коронавирус

В Минздраве предупредили о риске тромбозов у перенёсших коронавирус

Жемчугов отметил, что доктор, который лечит ковид, должен предусматривать возможность тромбоза и предотвращать, хотя к возникновению данного явления заранее подготовиться нельзя.

Ранее Лайф писал, что отсутствие обоняния у заболевших CoViD-19 связано с потерей серого вещества мозга. Неприятные симптомы исчезнут, а вот восстановить серое вещество не получится никогда.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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