Вирусолог объяснил, когда у переболевших коронавирусом может случиться тромбоз

Коронавирус способен вызывать развитие тромбоза у пациентов даже тогда, когда этот процесс, защищающий человека от кровотечения, ему не нужен. При этом доктор медицинских наук, врач — иммунолог-вирусолог Владислав Жемчугов напомнил, что это не болезнь, а нормальное явление.

"Есть специальный механизм у вируса, которым он провоцирует развитие тромбоза. Но нужно помнить, что это не болезнь, это нормальное явление, которое призвано защищать человека от кровотечения. И одна из молекул вируса способна запускать этот процесс даже тогда, когда он не нужен организму. Должна быть предрасположенность или особенность функционирования организма, и, самое главное, от стадии болезни зависит", — сказал он Лайфу.

Жемчугов отметил, что доктор, который лечит ковид, должен предусматривать возможность тромбоза и предотвращать, хотя к возникновению данного явления заранее подготовиться нельзя.