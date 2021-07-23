Глава Минздрава рассказал, когда опубликуют итоги исследования "Спутника V" и "Ковивака"

Итоговые результаты клинических исследований вакцины "Ковивак" будут опубликованы к Новому году. Об этом рассказал глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

"Мы планируем, что конец 2021 – начало 2022 года, первый квартал — это [итоговые данные] по "Ковиваку", — сказал Мурашко, выступая в прямом эфире просветительской кампании "Разберёмся в вакцинах вместе", организованной российским обществом "Знание".

Министр добавил, что результаты клинических испытаний вакцины "Спутник V" будут готовы уже к октябрю. По словам Мурашко, сейчас учёные завершают наблюдения за препаратом, после чего переходят к подготовке отчётов.