Глава Минздрава рассказал, когда опубликуют итоги исследования "Спутника V" и "Ковивака"
Михаил Мурашко озвучил эта данные в прямом эфире просветительской кампании "Разберёмся в вакцинах вместе", организованной российским обществом "Знание".
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Итоговые результаты клинических исследований вакцины "Ковивак" будут опубликованы к Новому году. Об этом рассказал глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
"Мы планируем, что конец 2021 – начало 2022 года, первый квартал — это [итоговые данные] по "Ковиваку", — сказал Мурашко, выступая в прямом эфире просветительской кампании "Разберёмся в вакцинах вместе", организованной российским обществом "Знание".
Министр добавил, что результаты клинических испытаний вакцины "Спутник V" будут готовы уже к октябрю. По словам Мурашко, сейчас учёные завершают наблюдения за препаратом, после чего переходят к подготовке отчётов.
"По остальным вакцинам мы планируем, что конец 2021 года и начало 2022 года", — добавил он.
Ранее Лайф рассказывал, что по результатам исследований в Аргентине более 90% привитых "Спутником V" местных жителей получили долгосрочный иммунитет.
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