"Чайф" оправдались за своего гитариста, который раздавал комментарии за арбитра Безбородова

Гитарист группы "Чайф" Владимир Бегунов решил оправдаться за комментарии, которые он раздавал журналистам от лица футбольного арбитра Владислава Безбородова. Соответствующая публикация появилась в "Инстаграме" музыкального коллектива.

По словам представителей музыканта, сперва Бегунов пытался объяснить, что он не тот, за кого его принимают. Однако количество звонков увеличивалось, а люди на другом конце провода неохотно верили в то, что разговаривают не с арбитром.

"Убедить журналистов, что они звонят не тому человеку, нет никакой возможности. Прямое отрицание только подбадривает их. Самое ужасное, что и откровенному троллингу, в котором наш Бегунов — специалист, журналисты тоже поверили! Короче, стало быстро понятно, что уже не до шуток", — говорится в публикации группы.

Музыканты обратились ко всем журналистам, которые звонили Бегунову за последние несколько дней, и посоветовали внимательнее проверять базу номеров, имена и факты, а также общаться с человеком не напрямую, а через его представителей.