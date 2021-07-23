"Чайф" оправдались за своего гитариста, который раздавал комментарии за арбитра Безбородова
Музыканты посоветовали журналистам внимательнее проверять базу номеров и общаться с людьми через их представителей.
Фото © Instagram / chaif_band
Гитарист группы "Чайф" Владимир Бегунов решил оправдаться за комментарии, которые он раздавал журналистам от лица футбольного арбитра Владислава Безбородова. Соответствующая публикация появилась в "Инстаграме" музыкального коллектива.
По словам представителей музыканта, сперва Бегунов пытался объяснить, что он не тот, за кого его принимают. Однако количество звонков увеличивалось, а люди на другом конце провода неохотно верили в то, что разговаривают не с арбитром.
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"Убедить журналистов, что они звонят не тому человеку, нет никакой возможности. Прямое отрицание только подбадривает их. Самое ужасное, что и откровенному троллингу, в котором наш Бегунов — специалист, журналисты тоже поверили! Короче, стало быстро понятно, что уже не до шуток", — говорится в публикации группы.
Музыканты обратились ко всем журналистам, которые звонили Бегунову за последние несколько дней, и посоветовали внимательнее проверять базу номеров, имена и факты, а также общаться с человеком не напрямую, а через его представителей.
Напомним, Владимир Бегунов стал невольным участником инцидента с избиением сына российского певца Стаса Пьехи после того, как ему начали поступать звонки от журналистов. Представители СМИ считали, что разговаривают с футбольным арбитром Владиславом Безбородовым, чья жена избила мальчика. Бегунов решил воспользоваться этим и раздавал неправдоподобные, но весьма яркие комментарии.
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