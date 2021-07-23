Опрос показал, в каких городах россияне хотели бы жить на пенсии

Большинство россиян после выхода на пенсию хотело бы жить в Москве. Такие данные приводит РБК со ссылкой на исследование сервисов "Работа.ру" и "Сбер-НПФ".

В опросе приняло участие более пяти тысяч человек. Из них за столицу проголосовало 16%. Причём большинство из них (64%) — сами москвичи. Ещё 13% оказались волгоградцами, 8% — жители Нижнего Новгорода. Своё желание они объяснили развитой инфраструктурой и высоким уровнем социальных услуг.

Ещё 15% респондентов заявили, что хотели бы жить в Санкт-Петербурге. Так же как и в Москве, большинство из них — сами петербуржцы. 17% переехали бы после выхода на пенсию из Москвы, 12% — из Самары. Отмечается, что Северная столица привлекает россиян развитой инфраструктурой и доступными рекреационными ресурсами.

На третьем месте по популярности оказался Сочи. Провести остаток своих дней в курортном городе хотело бы 12% опрошенных. Большинство из них — москвичи, сочинцы и жители Екатеринбурга. Больше всего в Сочи их привлекают доступные рекреационные ресурсы и хорошая экология.

Согласно результатам опроса, меньше всего россиян на пенсии хотели бы жить в деревне и таких городах, как Казань, Нижний Новгород, Геленджик, Анапа, Ялта, Ярославль, Уфа, Тверь, Барнаул, Новосибирск, Красноярск, Пермь, Псков, Кисловодск, Саратов, Ставрополь и Феодосия. За каждый из них проголосовало менее 1% респондентов.