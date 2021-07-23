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В Роспотребнадзоре рассказали, почему переболевшие ковидом в тяжёлой форме теряют вес

Там отметили, что избежать этого можно, если заранее составить правильную диету и провести комплексную терапию.

23 июля, 05:56
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Большинство переболевших коронавирусом в средней или тяжёлой форме страдает от потери веса. Причём длиться это может больше месяца, а в отдельных случаях требует лечения, рассказала замдиректора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

"Если после окончания курса лечения коронавирусной инфекции масса тела продолжает снижаться, то нужно обратиться к терапевту или инфекционисту, чтобы установить причину и получить рекомендации по лечению", — сказала она в беседе с РИА "Новости".

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По словам младшего научного сотрудника клинического отдела ФБУН МНИИЭМ имени Г.Н. Габричевского Дарьи Хавкиной, многие заболевания становятся причиной нарушения обмена веществ в организме, поэтому вызывают потерю веса. В случае коронавируса роль также играют потеря обоняния и вкуса, общее депрессивное состояние и большое количество лекарств. При этом предупредить потерю веса можно заранее, добавила специалист. Для этого необходима своевременная комплексная терапия с витаминами и правильная диета.

Ранее в Роспотребнадзоре озвучили последствия после острой фазы коронавируса.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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