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Дудь приехал в Зюзинский суд, где сегодня рассматривают его дело о пропаганде наркотиков

Материалы дела поступили в инстанцию ещё в середине июня, однако были возвращены в полицию на доработку.

23 июля, 06:36

Дудь приехал в Зюзинский суд, где сегодня рассматривают его дело о пропаганде наркотиков. Видео © LIFE

Блогер Юрий Дудь приехал в Зюзинский суд Москвы. Сегодня там состоится заседание по делу о пропаганде наркотиков, которое было возбуждено после интервью с украинским блогером Ивангаем и российским рэпером Моргенштерном.

Дело Дудя о пропаганде наркотиков вернулось в суд после доработки

Дело Дудя о пропаганде наркотиков вернулось в суд после доработки

Напомним, административное дело из-за пропаганды наркотиков в отношении Юрия Дудя было возбуждено 23 апреля. В суд материалы дела поступили 10 июня, однако их вернули в полицию на доработку.

Параллельно с этим аналогичное административное дело было возбуждено в отношении рэпера Моргенштерна. Сперва суд оштрафовал его на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в видеоклипах, однако после обжалования решения дело было закрыто.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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