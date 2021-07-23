Дудь приехал в Зюзинский суд, где сегодня рассматривают его дело о пропаганде наркотиков
Материалы дела поступили в инстанцию ещё в середине июня, однако были возвращены в полицию на доработку.
Дудь приехал в Зюзинский суд, где сегодня рассматривают его дело о пропаганде наркотиков. Видео © LIFE
Блогер Юрий Дудь приехал в Зюзинский суд Москвы. Сегодня там состоится заседание по делу о пропаганде наркотиков, которое было возбуждено после интервью с украинским блогером Ивангаем и российским рэпером Моргенштерном.
Напомним, административное дело из-за пропаганды наркотиков в отношении Юрия Дудя было возбуждено 23 апреля. В суд материалы дела поступили 10 июня, однако их вернули в полицию на доработку.
Параллельно с этим аналогичное административное дело было возбуждено в отношении рэпера Моргенштерна. Сперва суд оштрафовал его на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в видеоклипах, однако после обжалования решения дело было закрыто.
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