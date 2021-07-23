В МОК назвали "досадной ошибкой" отделение Украины от Крыма на сайте Олимпиады
Карту можно было увидеть в разделе "Расписание и результаты". Самые внимательные обнаружили границу между Незалежной и полуостровом.
Фото © ТАСС / AP / Alex Brandon
В Международном олимпийском комитете объяснили, почему на официальном сайте Олимпийских игр в Токио появилась карта мира с границей между Украиной и Крымом.
"Это была досадная ошибка провайдера, которая была немедленно исправлена, как только нам стало об этом известно, и за которую мы приносим свои извинения", — цитирует РИА "Новости" заявление организации.
Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. И, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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