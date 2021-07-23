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В МОК назвали "досадной ошибкой" отделение Украины от Крыма на сайте Олимпиады

Карту можно было увидеть в разделе "Расписание и результаты". Самые внимательные обнаружили границу между Незалежной и полуостровом.

23 июля, 06:45
<p>Фото © ТАСС / AP / Alex Brandon</p>

Фото © ТАСС / AP / Alex Brandon

В Международном олимпийском комитете объяснили, почему на официальном сайте Олимпийских игр в Токио появилась карта мира с границей между Украиной и Крымом.

"Это была досадная ошибка провайдера, которая была немедленно исправлена, как только нам стало об этом известно, и за которую мы приносим свои извинения", цитирует РИА "Новости" заявление организации.

Организаторы Олимпиады в Токио "оставили" Украину без Крыма

Организаторы Олимпиады в Токио "оставили" Украину без Крыма

Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. И, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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