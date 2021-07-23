В МОК назвали "досадной ошибкой" отделение Украины от Крыма на сайте Олимпиады

В Международном олимпийском комитете объяснили, почему на официальном сайте Олимпийских игр в Токио появилась карта мира с границей между Украиной и Крымом.

"Это была досадная ошибка провайдера, которая была немедленно исправлена, как только нам стало об этом известно, и за которую мы приносим свои извинения", — цитирует РИА "Новости" заявление организации.