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Вакцина "Спутник лайт" начала поступать в российские регионы

По словам министра здравоохранения, препарат эффективно себя зарекомендовал и его производство будет увеличено.

23 июля, 07:23
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин </p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Четвёртая вакцина российского производства "Спутник лайт" начала поступать в регионы. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко во время прямого эфира просветительской кампании "Разберёмся в вакцинах вместе", организованной российским обществом "Знание".

"Первые партии вакцины на этой неделе начали поступать в регионы", — сказал Мурашко.

ФАС установила цены на упаковки вакцин "Спутник V" и "Спутник лайт"

ФАС установила цены на упаковки вакцин "Спутник V" и "Спутник лайт"

По словам министра, вакцина эффективно зарекомендовала себя, поэтому её производство постепенно будет увеличиваться.

Также в ходе прямого эфира Михаил Мурашко рассказал, когда будут опубликованы итоговые результаты исследования препаратов "Ковивак" и "Спутник V".

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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