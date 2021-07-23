Вакцина "Спутник лайт" начала поступать в российские регионы
По словам министра здравоохранения, препарат эффективно себя зарекомендовал и его производство будет увеличено.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Четвёртая вакцина российского производства "Спутник лайт" начала поступать в регионы. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко во время прямого эфира просветительской кампании "Разберёмся в вакцинах вместе", организованной российским обществом "Знание".
"Первые партии вакцины на этой неделе начали поступать в регионы", — сказал Мурашко.
По словам министра, вакцина эффективно зарекомендовала себя, поэтому её производство постепенно будет увеличиваться.
Также в ходе прямого эфира Михаил Мурашко рассказал, когда будут опубликованы итоговые результаты исследования препаратов "Ковивак" и "Спутник V".
Комментариев: 0