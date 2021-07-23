Вакцина "Спутник лайт" начала поступать в российские регионы

Четвёртая вакцина российского производства "Спутник лайт" начала поступать в регионы. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко во время прямого эфира просветительской кампании "Разберёмся в вакцинах вместе", организованной российским обществом "Знание".

"Первые партии вакцины на этой неделе начали поступать в регионы", — сказал Мурашко.

По словам министра, вакцина эффективно зарекомендовала себя, поэтому её производство постепенно будет увеличиваться.