Жители посёлка объяснили желание экс-супруги Грудинина не допустить его до выборов

Жители посёлка совхоза им. Ленина опубликовали открытое письмо, в котором рассказали о причинах, побудивших бывшую супругу Павла Грудинина Ирину сообщить в ЦИК о сокрытии им офшора. Среди причин они называют многолетнее унижение и травлю женщины, даже после развода.

В письме говорится, что ещё в конце 2010-х директор ЗАО "Совхоз им. Ленина" завёл себе любовницу. Павлу Грудинину к тому моменту перевалило за 55. Но с женой Ириной он не разводился вплоть до 2018 года. Для того чтобы сохранить имидж, Грудинин якобы заключил с Ириной "джентльменский договор": она продолжает заниматься своим небольшим бизнесом, а он не втягивает её в свои политические и финансовые дела. Так продолжалось до осени 2017 года, пока Павел Грудинин не объявил, что идёт в президенты.

"Видя наглость бывшего мужа, Ирина потребовала развод и честного раздела имущества. Грудинин к этому был не готов — его жадность хорошо известна. Вот тут он решил открыто послать бывшую любовь и мать своих двух сыновей. С этого момента Павел Грудинин стал отвечать Ирине с максимальной жестокостью", — пишут жители посёлка.

В письме также сообщается, что с 2018 года он не оставлял попыток задушить бизнес бывшей супруги и тех, кто поддерживал её. Работавших на территории посёлка бизнесменов и лояльно относившихся к Ирине и сыну Артёму также душили: в кафе и на стоянках отключили свет, воду и даже канализацию, а также отрубили электричество и в здании местной администрации, чтобы некуда было жаловаться.