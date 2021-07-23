ЦБ отозвал лицензию у "Руна-банка" и НКО "Русское финансовое общество"
По сведениям регулятора, некоммерческая организация проводила расчёты с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.
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Центробанк РФ отозвал лицензию у акционерного общества "Руна-банк" и НКО "Русское финансовое общество" за нарушения требований законодательства, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма.
По сведениям ЦБ, "Руна-банк" нарушал федеральные законы, регулирующие деятельность организации, а также нормативные акты Банка России. Отмечается, что выплаты вкладчикам будут произведены до 6 августа, страховая ответственность банка оценивается в 813 миллионов рублей.
"Деятельность НКО "Русское финансовое общество" характеризовалась вовлечённостью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчётов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами", — сообщается на официальном сайте ЦБ.
Там также добавили, что в отношении НКО "Русское финансовое общество" были зафиксированы сомнительные операции, связанные с выводом за рубеж денежных средств и последующим их обналичиванием.
Ранее Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Актив банка". На решение регулятора повлияли нарушения кредитной организацией федеральных законов. Сейчас в банк назначена временная администрация, которая будет действовать до момента появления конкурсного управляющего или ликвидатора.
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