ЦБ отозвал лицензию у "Руна-банка" и НКО "Русское финансовое общество"

Центробанк РФ отозвал лицензию у акционерного общества "Руна-банк" и НКО "Русское финансовое общество" за нарушения требований законодательства, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма.

По сведениям ЦБ, "Руна-банк" нарушал федеральные законы, регулирующие деятельность организации, а также нормативные акты Банка России. Отмечается, что выплаты вкладчикам будут произведены до 6 августа, страховая ответственность банка оценивается в 813 миллионов рублей.

"Деятельность НКО "Русское финансовое общество" характеризовалась вовлечённостью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчётов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами", — сообщается на официальном сайте ЦБ.

Там также добавили, что в отношении НКО "Русское финансовое общество" были зафиксированы сомнительные операции, связанные с выводом за рубеж денежных средств и последующим их обналичиванием.