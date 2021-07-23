В России не планируют вводить обязательную вакцинацию детей от ковида
По словам Михаила Мурашко, повышенной заболеваемости у этой группы населения в настоящий момент нет.
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Вводить обязательные требования о вакцинации детей от коронавируса в России не планируется. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Заболеваемости детей повышенной какой-то нет... Никаких обязательных требований по вакцинации детей, тем более по допуску к обучению, мы не планируем", — сказал он в рамках просветительской кампании "Разберёмся в вакцинах вместе".
При этом студентам старше 18 лет Мурашко посоветовал сделать прививки от CoViD-19 перед началом учебного года для того, чтобы не выбывать из учебного процесса. Кроме того, заметил министр, есть мнение об ухудшении памяти и когнитивных способностей после коронавируса — для студентов, получающих большой объём знаний, важно защитить себя.
Напомним, в начале июля 2021 года в Москве начались клинические исследования препарата "Спутник V" среди подростков 12–17 лет. Ребятам, у которых нет противопоказаний к вакцинации, предложили привиться препаратом, который отличается специально уменьшенной для детей дозой. Онищенко призвал довериться многолетнему опыту врачей в вопросе вакцинации детей. По словам бывшего главного санитарного врача РФ, в этом нет ничего зазорного и удивительного.
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