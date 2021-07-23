В России не планируют вводить обязательную вакцинацию детей от ковида

Вводить обязательные требования о вакцинации детей от коронавируса в России не планируется. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Заболеваемости детей повышенной какой-то нет... Никаких обязательных требований по вакцинации детей, тем более по допуску к обучению, мы не планируем", — сказал он в рамках просветительской кампании "Разберёмся в вакцинах вместе".

При этом студентам старше 18 лет Мурашко посоветовал сделать прививки от CoViD-19 перед началом учебного года для того, чтобы не выбывать из учебного процесса. Кроме того, заметил министр, есть мнение об ухудшении памяти и когнитивных способностей после коронавируса — для студентов, получающих большой объём знаний, важно защитить себя.