Свыше 23 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в России
За весь период зафиксировано свыше 150 тысяч летальных исходов, выздоровели почти 5,5 миллиона человек.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин
За сутки в России выявлено 23 811 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба, который следит за ситуацией с эпидемией.
Статистика по заболевшим. Фото © Стопкоронавирус.рф
Отмечается, что из них 10,5% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Большинство заражений приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Меньше всего заболевших в Чукотском и Ненецком автономных округах и Магаданской области. Всего с начала пандемии выявлено 6 078 522 случая заражения.
Выздоровели за сутки 22 547 пациентов (всего — 5 450 004), скончались ещё 795 жителей. Общее число летальных исходов достигло 152 296.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что 33,6 миллиона россиян сделали хотя бы одну прививку от коронавируса, из них 22,6 миллиона полностью завершили вакцинацию.
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