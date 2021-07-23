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Свыше 23 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в России

За весь период зафиксировано свыше 150 тысяч летальных исходов, выздоровели почти 5,5 миллиона человек.

23 июля, 08:34
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин

За сутки в России выявлено 23 811 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба, который следит за ситуацией с эпидемией.

Статистика по заболевшим. Фото © Стопкоронавирус.рф

Статистика по заболевшим. Фото © Стопкоронавирус.рф

Отмечается, что из них 10,5% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Большинство заражений приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Меньше всего заболевших в Чукотском и Ненецком автономных округах и Магаданской области. Всего с начала пандемии выявлено 6 078 522 случая заражения.

Выздоровели за сутки 22 547 пациентов (всего — 5 450 004), скончались ещё 795 жителей. Общее число летальных исходов достигло 152 296.

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Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что 33,6 миллиона россиян сделали хотя бы одну прививку от коронавируса, из них 22,6 миллиона полностью завершили вакцинацию.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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