Свыше 23 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в России

За сутки в России выявлено 23 811 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба, который следит за ситуацией с эпидемией.

Статистика по заболевшим. Фото © Стопкоронавирус.рф

Отмечается, что из них 10,5% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Большинство заражений приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Меньше всего заболевших в Чукотском и Ненецком автономных округах и Магаданской области. Всего с начала пандемии выявлено 6 078 522 случая заражения.

Выздоровели за сутки 22 547 пациентов (всего — 5 450 004), скончались ещё 795 жителей. Общее число летальных исходов достигло 152 296.