Мурашко назвал все российские вакцины от коронавируса подходящими для ревакцинации

Все российские вакцины от новой коронавирусной инфекции подходят для повторной вакцинации. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Все вакцины могут использоваться для повторной вакцинации", — сказал он в прямом эфире в рамках просветительской кампании "Разберёмся в вакцинах вместе".

Министр добавил, что однокомпонентная вакцина "Спутник лайт" также может быть рекомендована для ревакцинации. Первые партии этого препарата на неделе уже начали поступать в регионы.