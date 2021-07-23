Мурашко назвал все российские вакцины от коронавируса подходящими для ревакцинации
Для этого можно выбрать и препарат "Спутник лайт", который себя также эффективно зарекомендовал, заметил он.
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Все российские вакцины от новой коронавирусной инфекции подходят для повторной вакцинации. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Все вакцины могут использоваться для повторной вакцинации", — сказал он в прямом эфире в рамках просветительской кампании "Разберёмся в вакцинах вместе".
Министр добавил, что однокомпонентная вакцина "Спутник лайт" также может быть рекомендована для ревакцинации. Первые партии этого препарата на неделе уже начали поступать в регионы.
Ранее иммунолог Николай Крючков оценил идею ревакцинации от ковида всю жизнь. Также специалист подчеркнул, что если всё делать правильно, то к следующему лету пандемия в стране полностью закончится.
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