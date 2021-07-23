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Мурашко назвал все российские вакцины от коронавируса подходящими для ревакцинации

Для этого можно выбрать и препарат "Спутник лайт", который себя также эффективно зарекомендовал, заметил он.

23 июля, 08:29
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/63053/photos/63611" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Все российские вакцины от новой коронавирусной инфекции подходят для повторной вакцинации. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Все вакцины могут использоваться для повторной вакцинации", — сказал он в прямом эфире в рамках просветительской кампании "Разберёмся в вакцинах вместе".

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Министр добавил, что однокомпонентная вакцина "Спутник лайт" также может быть рекомендована для ревакцинации. Первые партии этого препарата на неделе уже начали поступать в регионы.

Ранее иммунолог Николай Крючков оценил идею ревакцинации от ковида всю жизнь. Также специалист подчеркнул, что если всё делать правильно, то к следующему лету пандемия в стране полностью закончится.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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