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Около 35 миллионов россиян привились первым компонентом вакцины от ковида

По словам министра здравоохранения РФ, за последнюю неделю число вакцинированных увеличилось более чем на два миллиона человек.

23 июля, 10:58
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В России почти 35 миллионов человек привились первым компонентом вакцины от коронавируса, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с CoViD-19.

"На сегодняшний день получили первый компонент вакцины около 35 млн человек в общей численности. Только за последнюю неделю число вакцинированных увеличилось более чем на два миллиона человек", — сказал он.

Мурашко назвал все российские вакцины от коронавируса подходящими для ревакцинации

Мурашко назвал все российские вакцины от коронавируса подходящими для ревакцинации

Ранее в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уже 33,6 миллиона россиян сделали хотя бы одну прививку от коронавируса, из них 22,6 миллиона полностью завершили вакцинацию. Президент в свою очередь призвал ускорить темпы вакцинации от ковида, но заявил, что гражданам нельзя навязывать прививку — нужно объяснять, почему необходимо привиться.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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