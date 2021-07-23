Около 35 миллионов россиян привились первым компонентом вакцины от ковида
По словам министра здравоохранения РФ, за последнюю неделю число вакцинированных увеличилось более чем на два миллиона человек.
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В России почти 35 миллионов человек привились первым компонентом вакцины от коронавируса, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с CoViD-19.
"На сегодняшний день получили первый компонент вакцины около 35 млн человек в общей численности. Только за последнюю неделю число вакцинированных увеличилось более чем на два миллиона человек", — сказал он.
Ранее в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уже 33,6 миллиона россиян сделали хотя бы одну прививку от коронавируса, из них 22,6 миллиона полностью завершили вакцинацию. Президент в свою очередь призвал ускорить темпы вакцинации от ковида, но заявил, что гражданам нельзя навязывать прививку — нужно объяснять, почему необходимо привиться.
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