Около 35 миллионов россиян привились первым компонентом вакцины от ковида

В России почти 35 миллионов человек привились первым компонентом вакцины от коронавируса, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с CoViD-19.

"На сегодняшний день получили первый компонент вакцины около 35 млн человек в общей численности. Только за последнюю неделю число вакцинированных увеличилось более чем на два миллиона человек", — сказал он.