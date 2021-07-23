Родные миллиардера Бурлакова обвинили наследников-самозванцев в краже личных вещей после его смерти
По словам адвоката, племянница и сестра бизнесмена используют украденную информацию для подрыва чести и достоинства семьи.
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Жена и дочь умершего российского миллиардера Олега Бурлакова обратились в подмосковное управление МВД с заявлением о краже пяти смартфонов, бумажника, сумки Louis Vuitton, одежды и других личных вещей бизнесмена из его медицинской палаты в госпитале. Родственники подозревают, что к этому причастны сестра и племянница Бурлакова. Об этом Лайфу рассказал адвокат семьи Константин Добрынин.
Совершить задуманное им помогла доверенность, которую они предоставили врачам. Однако, как заметил юрист, она была уже недействительной в связи со смертью миллиардера. По словам лечащего врача Бурлакова, посетительницы отказались составлять опись выданных вещей и подписать расписку в их получении. Добрынин отмечает, что сестра и племянница Бурлакова не являются наследниками первой очереди и поэтому не имеют никаких прав на его имущество. Более того, в информационных агентствах и в открытых источниках стали появляться недостоверные сведения с семейными фото- и видеоархивами, которые хранились в украденных телефонах, сообщает адвокат. По его мнению, подозреваемые неправомерно используют украденную информацию для подрыва чести и достоинства семьи.
Теперь Людмила Бурлакова вместе с дочерью требуют от следствия возбудить уголовное дело по статье "Мошенничество".
Напомним, российский миллиардер из списка Forbes умер от коронавируса. Состояние 71-летнего бизнесмена оценивается в 650 миллионов долларов. В СМИ его часто упоминали как владельца одной из самых красивых яхт в мире — "Чёрная жемчужина", длина которой превышает сотню метров. Супругу и детей умершего миллиардера Бурлакова вывели из себя попытки наследников-самозванцев получить его тело. По словам адвоката семьи, другие родственники бизнесмена, включая его сестру, уже нарушили закон, но им покойного не выдали.
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