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Родные миллиардера Бурлакова обвинили наследников-самозванцев в краже личных вещей после его смерти

По словам адвоката, племянница и сестра бизнесмена используют украденную информацию для подрыва чести и достоинства семьи.

23 июля, 11:10
<p>Фото © <a href="https://slon.today/biznes/item/194708-rodstvenniki-burlakova-plyashut-na-ego-kostyakh" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Slon.ru</a></p>

Фото © Slon.ru

Жена и дочь умершего российского миллиардера Олега Бурлакова обратились в подмосковное управление МВД с заявлением о краже пяти смартфонов, бумажника, сумки Louis Vuitton, одежды и других личных вещей бизнесмена из его медицинской палаты в госпитале. Родственники подозревают, что к этому причастны сестра и племянница Бурлакова. Об этом Лайфу рассказал адвокат семьи Константин Добрынин.

Совершить задуманное им помогла доверенность, которую они предоставили врачам. Однако, как заметил юрист, она была уже недействительной в связи со смертью миллиардера. По словам лечащего врача Бурлакова, посетительницы отказались составлять опись выданных вещей и подписать расписку в их получении. Добрынин отмечает, что сестра и племянница Бурлакова не являются наследниками первой очереди и поэтому не имеют никаких прав на его имущество. Более того, в информационных агентствах и в открытых источниках стали появляться недостоверные сведения с семейными фото- и видеоархивами, которые хранились в украденных телефонах, сообщает адвокат. По его мнению, подозреваемые неправомерно используют украденную информацию для подрыва чести и достоинства семьи.

Теперь Людмила Бурлакова вместе с дочерью требуют от следствия возбудить уголовное дело по статье "Мошенничество".

"Чёрная жемчужина" за $250 млн: что будут делить наследники мультимиллионера Бурлакова

"Чёрная жемчужина" за $250 млн: что будут делить наследники мультимиллионера Бурлакова

Напомним, российский миллиардер из списка Forbes умер от коронавируса. Состояние 71-летнего бизнесмена оценивается в 650 миллионов долларов. В СМИ его часто упоминали как владельца одной из самых красивых яхт в мире — "Чёрная жемчужина", длина которой превышает сотню метров. Супругу и детей умершего миллиардера Бурлакова вывели из себя попытки наследников-самозванцев получить его тело. По словам адвоката семьи, другие родственники бизнесмена, включая его сестру, уже нарушили закон, но им покойного не выдали.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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