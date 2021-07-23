Родные миллиардера Бурлакова обвинили наследников-самозванцев в краже личных вещей после его смерти

Жена и дочь умершего российского миллиардера Олега Бурлакова обратились в подмосковное управление МВД с заявлением о краже пяти смартфонов, бумажника, сумки Louis Vuitton, одежды и других личных вещей бизнесмена из его медицинской палаты в госпитале. Родственники подозревают, что к этому причастны сестра и племянница Бурлакова. Об этом Лайфу рассказал адвокат семьи Константин Добрынин.

Совершить задуманное им помогла доверенность, которую они предоставили врачам. Однако, как заметил юрист, она была уже недействительной в связи со смертью миллиардера. По словам лечащего врача Бурлакова, посетительницы отказались составлять опись выданных вещей и подписать расписку в их получении. Добрынин отмечает, что сестра и племянница Бурлакова не являются наследниками первой очереди и поэтому не имеют никаких прав на его имущество. Более того, в информационных агентствах и в открытых источниках стали появляться недостоверные сведения с семейными фото- и видеоархивами, которые хранились в украденных телефонах, сообщает адвокат. По его мнению, подозреваемые неправомерно используют украденную информацию для подрыва чести и достоинства семьи.

Теперь Людмила Бурлакова вместе с дочерью требуют от следствия возбудить уголовное дело по статье "Мошенничество".