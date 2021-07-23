В Токио началась церемония открытия Олимпийских игр

В Токио началась церемония открытия летних Олимпийских игр. Она проходит на Национальном стадионе крупнейшего города Японии.

Из-за пандемии коронавируса церемония впервые в истории пройдёт без зрителей, на трибуны допустили лишь 950 официальных лиц. Среди них — спонсоры Игр, дипломаты и представители МОК.

Парад атлетов стартует в 14:30 по московскому времени. В нём примет участие 206 официальных делегаций.

Россияне выйдут на парад 77-ми — между представителями Сан-Марино и Сьерра-Леоне. Флаг ОКР понесут фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.