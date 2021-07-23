В Токио началась церемония открытия Олимпийских игр
Игры в японской столице продлятся до 8 августа. На них будет разыграно 339 комплектов медалей.
Фото © ОКР
В Токио началась церемония открытия летних Олимпийских игр. Она проходит на Национальном стадионе крупнейшего города Японии.
Из-за пандемии коронавируса церемония впервые в истории пройдёт без зрителей, на трибуны допустили лишь 950 официальных лиц. Среди них — спонсоры Игр, дипломаты и представители МОК.
Парад атлетов стартует в 14:30 по московскому времени. В нём примет участие 206 официальных делегаций.
Пропажа кольца и сожжение голубей: Какими ляпами запомнились предыдущие церемонии открытия Олимпийских игр
Россияне выйдут на парад 77-ми — между представителями Сан-Марино и Сьерра-Леоне. Флаг ОКР понесут фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.
Игры в японской столице продлятся до 8 августа. На них будет разыграно 339 комплектов медалей.
Олимпиада-2020. Главное по теме
#WewillROCyou на улицах: В России массово появляются граффити в поддержку сборной
сегодня в 10:50
"Сложное и ответственное решение": Матыцин заявил, что Россия может претендовать на Олимпиаду 2036 года
сегодня в 10:45
"Настрой боевой": Матыцин назвал задачу-максимум для России на Олимпиаде в Токио
сегодня в 09:25
Комментариев: 0