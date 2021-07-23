Флешмоб в поддержку российской сборной на Олимпиаде в Токио набирает обороты. Так, в Красноярске, Екатеринбурге, Хабаровске и других городах России уличные художники рисуют граффити на домах, тротуарах и заборах с хештегом #WewillROCyou.

Напомним, официальная церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио начнётся уже в 14:00 мск. Мероприятие пройдёт при пустых трибунах, а российская команда прошествует по стадиону без триколора и гимна.

Фото © VK / Правительство Красноярского края

Фото © VK / Правительство Красноярского края

Фото © VK / Город Хабаровск | ХБК

Флешмоб #WeWillROCYou, где ROC (РОК) — сокращение от английского названия Олимпийского комитета России, запустила телеведущая Тина Канделаки. Журналистка была возмущена сложившейся ситуацией с российскими спортсменами, которые не в первый раз вынуждены по решению WADA выступать без собственного флага и гимна. Акцию поддержали такие известные блогеры, как Катя Вайн, Руслан Баргаев, Лера Туманова, а также рэпер Тимати.