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#WewillROCyou на улицах: В России массово появляются граффити в поддержку сборной

Ранее запущенный флешмоб оценил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

23 июля, 10:50
<p>Фото © VK/<a href="https://vk.com/wall-106988440_80493?z=photo-106988440_457282899/wall-106988440_80493" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Екатеринбург</a></p>

Фото © VK/Екатеринбург

Флешмоб в поддержку российской сборной на Олимпиаде в Токио набирает обороты. Так, в Красноярске, Екатеринбурге, Хабаровске и других городах России уличные художники рисуют граффити на домах, тротуарах и заборах с хештегом #WewillROCyou.

Напомним, официальная церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио начнётся уже в 14:00 мск. Мероприятие пройдёт при пустых трибунах, а российская команда прошествует по стадиону без триколора и гимна.

Фото © VK / Правительство Красноярского края

Фото © VK / Правительство Красноярского края

Фото © VK / Правительство Красноярского края

Фото © VK / Правительство Красноярского края

Фото © VK / Город Хабаровск | ХБК

Фото © VK / Город Хабаровск | ХБК

Лавров — о флешмобе #WeWillROCYou: Символизм обязывает побеждать

Лавров — о флешмобе #WeWillROCYou: Символизм обязывает побеждать

Флешмоб #WeWillROCYou, где ROC (РОК) — сокращение от английского названия Олимпийского комитета России, запустила телеведущая Тина Канделаки. Журналистка была возмущена сложившейся ситуацией с российскими спортсменами, которые не в первый раз вынуждены по решению WADA выступать без собственного флага и гимна. Акцию поддержали такие известные блогеры, как Катя Вайн, Руслан Баргаев, Лера Туманова, а также рэпер Тимати.

Ранее Лайф рассказывал, что DJ Smash запустил музыкальный флешмоб в защиту сборной России и выпустил ремикс на песню We Will Rock You, благодаря которой и родился хештег.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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