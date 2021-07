Лавров — о флешмобе #WeWillROCYou: Символизм обязывает побеждать

"ROC у нас сейчас называется команда — Российский олимпийский комитет. Я уже видел остроумные кричалки или мемы, взяты слова из американской песни We Will Rock You — переводится как "Мы вас разгромим". Если нам такую аббревиатуру одобрили, значит, символизм обязывает дополнительно стараться всех побеждать", — сказал Лавров во время вебинара, посвящённого вопросам внешней политики России.