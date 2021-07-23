Лавров — о флешмобе #WeWillROCYou: Символизм обязывает побеждать
В акции, которая стремительно набирает масштабы, уже приняли участие известные российские блогеры, телеведущие и музыканты.
Лавров оценил новый флешмоб #wewillROCyou в поддержку россиян на Олимпиаде в Токио. Видео © "Единая Россия"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал набирающий популярность в соцсетях флешмоб #WeWillROCYou, направленный на поддержку российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.
"ROC у нас сейчас называется команда — Российский олимпийский комитет. Я уже видел остроумные кричалки или мемы, взяты слова из американской песни We Will Rock You — переводится как "Мы вас разгромим". Если нам такую аббревиатуру одобрили, значит, символизм обязывает дополнительно стараться всех побеждать", — сказал Лавров во время вебинара, посвящённого вопросам внешней политики России.
Если РОК — то такой: DJ Smash запустил музыкальный флешмоб в защиту сборной России, и под его трек не устоит никто
Напомним, флешмоб с хештегом #WeWillROCYou, где ROC (РОК) — сокращение от английского названия Олимпийского комитета России, на днях запустила телеведущая Тина Канделаки. Журналистка была возмущена сложившейся ситуацией с российскими спортсменами, которые не в первый раз вынуждены по решению WADA выступать без собственного флага и гимна. Акцию поддержали такие известные блогеры, как Катя Вайн, Руслан Баргаев, Лера Туманова, а также рэпер Тимати.
Комментариев: 0