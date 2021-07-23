"Могу сказать, что перед стартом Игр в Токио настрой боевой. После недавнего общения со спортсменами у меня твёрдое чувство, что они готовы решать максимальные задачи, которые, к слову сказать, всегда ставятся перед национальной командой, по завоеванию медалей, утверждению России в качестве одной из ведущих спортивных держав. Попадание в тройку лучших — это максимальная задача, которую мы ставили. Но говорить прямо сейчас, что мы обязательно решим эту задачу, сложно. Да, надеемся, ведь потенциал для этого есть. А топ-5 — это задача-минимум", — заявил Матыцин.