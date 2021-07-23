"Настрой боевой": Матыцин назвал задачу-максимум для России на Олимпиаде в Токио
Церемония открытия Игр начнётся сегодня в 14:00 по московскому времени.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что спортсмены сборной России готовы к решению максимальных задач на Олимпиаде в Токио. Об этом он рассказал в интервью РИА "Новости".
"Могу сказать, что перед стартом Игр в Токио настрой боевой. После недавнего общения со спортсменами у меня твёрдое чувство, что они готовы решать максимальные задачи, которые, к слову сказать, всегда ставятся перед национальной командой, по завоеванию медалей, утверждению России в качестве одной из ведущих спортивных держав. Попадание в тройку лучших — это максимальная задача, которую мы ставили. Но говорить прямо сейчас, что мы обязательно решим эту задачу, сложно. Да, надеемся, ведь потенциал для этого есть. А топ-5 — это задача-минимум", — заявил Матыцин.
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Церемония открытия Олимпиады пройдёт сегодня на Национальном стадионе в Токио. Впервые в истории на неё не будут допущены зрители.
Всего планируется разыграть 339 комплектов наград, что станет рекордным показателем за всю историю Игр. Подавляющее большинство соревнований (724 из 750) пройдёт при пустых трибунах.
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