"Сложное и ответственное решение": Матыцин заявил, что Россия может претендовать на Олимпиаду 2036 года
По его словам, подготовка к Играм может стать важным фактором для развития всей страны.
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Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что наша страна может претендовать на проведение летних Олимпийских игр 2036 года. Об этом он сообщил в интервью РИА "Новости".
"Об этом пока рано говорить, но думаю, что Россия сможет претендовать на Игры-2036. Это будет сложное и ответственное решение, однако у нас есть все необходимые ресурсы для проведения такого масштабного мероприятия. Надеюсь, что до этого у России будет возможность принять другие крупные турниры: чемпионаты мира, Европы, этапы Кубков мира. Потенциал у нашей страны есть, желание спортивного сообщества тоже есть", — сказал Матыцин.
Россия уже проводила летние Олимпийские игры. В 1980 году соревнования прошли в Москве. Кроме того, в 2014 году Сочи принимал зимнюю Олимпиаду.
"Уверен, что если президентом будет принято решение о выдвижении кандидатуры России на проведение Олимпийских игр, то конкуренция за право принять Игры будет значительной. Это может стать важным фактором для развития всей страны", — добавил министр.
Сегодня в Токио состоится церемония открытия Олимпиады. В 2024 году летние Игры пройдут в Париже, в 2028-м — в Лос-Анджелесе, в 2032-м — в Брисбене.
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