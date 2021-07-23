"Повод задать вопросы": Песков высказался об отделении Крыма от Украины на сайте Олимпиады
По его словам, на случившееся должны реагировать посольства и спортивные чиновники.
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Ситуация с изменением карты мира и присоединением Крыма к Украине на официальном сайте Олимпийских игр в Токио по поручению властей Незалежной требует принятия соответствующих действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Думаю, это повод, чтобы нашему посольству, в том числе спортивным чиновникам, предпринять соответствующие действия и задать вопросы", — сказал представитель Кремля.
Ранее в МОК назвали "досадной ошибкой" отделение Украины от Крыма на сайте Олимпиады. Карту можно было увидеть в разделе "Расписание и результаты". Самые внимательные обнаружили границу между Незалежной и полуостровом.
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