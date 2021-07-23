Ситуация с изменением карты мира и присоединением Крыма к Украине на официальном сайте Олимпийских игр в Токио по поручению властей Незалежной требует принятия соответствующих действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Думаю, это повод, чтобы нашему посольству, в том числе спортивным чиновникам, предпринять соответствующие действия и задать вопросы", — сказал представитель Кремля.