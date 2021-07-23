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Песков назвал дело главы ставропольского ГИБДД следствием методичной борьбы с коррупцией

По словам представителя Кремля, эффективность работы по противодействию подобным нарушениям повышается.

23 июля, 09:25
<p>Фото © ТАСС /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал дело главы УГИБДД по Ставропольскому краю, назвав его следствием методичной борьбы с коррупцией во власти.

"Последовательная борьба с коррупцией, в том числе в рядах правоохранителей, она действительно последовательна. Это не кампанейщина, а последовательные действия, которые ведутся из года в год, эффективность работы повышается", — отметил представитель Кремля.

Лайф снял на видео ещё два дома главы ставропольской ГИБДД, и это вовсе не "золотые" дворцы

Лайф снял на видео ещё два дома главы ставропольской ГИБДД, и это вовсе не "золотые" дворцы

Напомним, о задержании главы ставропольского УГИБДД Алексея Сафонова и 35 его подчинённых стало известно 20 июля. По данным следствия, Сафонов возглавлял преступное сообщество, которое на протяжении нескольких лет незаконно изготавливало пропуска и продавало перевозчикам. Общая сумма взятки, которую в результате этих действий получила группа, превысила 19 миллионов рублей. Однако наибольшее внимание общественности привлёк роскошный особняк Сафонова — там есть и парная с купелью, бильярдная, спортзал, но больше всего там "золота": золотая лепнина на потолках и мебели, золотые раковины и унитазы.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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