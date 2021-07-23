Песков назвал дело главы ставропольского ГИБДД следствием методичной борьбы с коррупцией
По словам представителя Кремля, эффективность работы по противодействию подобным нарушениям повышается.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал дело главы УГИБДД по Ставропольскому краю, назвав его следствием методичной борьбы с коррупцией во власти.
"Последовательная борьба с коррупцией, в том числе в рядах правоохранителей, она действительно последовательна. Это не кампанейщина, а последовательные действия, которые ведутся из года в год, эффективность работы повышается", — отметил представитель Кремля.
Напомним, о задержании главы ставропольского УГИБДД Алексея Сафонова и 35 его подчинённых стало известно 20 июля. По данным следствия, Сафонов возглавлял преступное сообщество, которое на протяжении нескольких лет незаконно изготавливало пропуска и продавало перевозчикам. Общая сумма взятки, которую в результате этих действий получила группа, превысила 19 миллионов рублей. Однако наибольшее внимание общественности привлёк роскошный особняк Сафонова — там есть и парная с купелью, бильярдная, спортзал, но больше всего там "золота": золотая лепнина на потолках и мебели, золотые раковины и унитазы.
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