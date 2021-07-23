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Фигурантам дела о продаже детей от суррогатных матерей вынесли обвинение

По мнению следствия, под видом лечения бесплодия медики незаконно использовали вспомогательные репродуктивные технологии, а дети за вознаграждение передавались покупателям.

23 июля, 09:06
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В рамках уголовного дела о суррогатном материнстве московским врачам-репродуктологам было вынесено обвинение по 11 эпизодам о продаже детей иностранным гражданам. По словам адвоката Игоря Трунова, под видом лечения бесплодия незаконно использовались вспомогательные репродуктивные технологии.

"Вменяется торговля людьми, то есть купля-продажа человека. Всего 11 эпизодов: восемь оконченных и три покушения", — приводит его слова ТАСС.

По мнению следствия, под видом лечения бесплодия медики незаконно использовали вспомогательные репродуктивные технологии, а дети за вознаграждение передавались покупателям, которых находили среди одиноких мужчин. Размер вознаграждения определялся исходя из пола, количества детей и внешних признаков генетической матери. По словам юриста, таким образом врачами была нарушена ст. 169 ГК РФ о заключении сделки, противной основам правопорядка или нравственности. При этом расследование дела всё ещё продолжается, уточнил Трунов.

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Напомним, 23 июня в квартире в посёлке Одинцовского городского округа было найдено пять новорождённых детей в возрасте от пяти недель до трёх месяцев, с ними находились две гражданки Китая. Один ребёнок был мёртв. В ходе следствия выяснилось, что младенцы рождены от суррогатных матерей, в отношении врачей было возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК РФ "Торговля людьми".

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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