Фигурантам дела о продаже детей от суррогатных матерей вынесли обвинение

В рамках уголовного дела о суррогатном материнстве московским врачам-репродуктологам было вынесено обвинение по 11 эпизодам о продаже детей иностранным гражданам. По словам адвоката Игоря Трунова, под видом лечения бесплодия незаконно использовались вспомогательные репродуктивные технологии.

"Вменяется торговля людьми, то есть купля-продажа человека. Всего 11 эпизодов: восемь оконченных и три покушения", — приводит его слова ТАСС.

По мнению следствия, под видом лечения бесплодия медики незаконно использовали вспомогательные репродуктивные технологии, а дети за вознаграждение передавались покупателям, которых находили среди одиноких мужчин. Размер вознаграждения определялся исходя из пола, количества детей и внешних признаков генетической матери. По словам юриста, таким образом врачами была нарушена ст. 169 ГК РФ о заключении сделки, противной основам правопорядка или нравственности. При этом расследование дела всё ещё продолжается, уточнил Трунов.