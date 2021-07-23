Отец мальчика из Австрии рассказал, как его сыну пришла идея написать письмо Путину. Видео © Телеканал "Звезда"

Семья австрийского мальчика, который написал письмо президенту России Владимиру Путину, не ожидала, что прославится на весь мир. Особенно учитывая, что она никак не связана с РФ. Об этом отец Маттиаса Брандштеттера рассказал телеканалу "Звезда".

По словам мужчины, его сын активно заинтересовался Россией около полугода назад. На день рождения Маттиас попросил у родителей учебник по русскому языку, а весной парень подошёл к ним и сообщил о своём намерении написать российскому лидеру.

"Он подошёл к нам и сказал, что хочет написать письмо президенту Путину, чтобы он знал, что в Европе много людей, которые любят Россию и хотят, чтобы Европа и Россия работали друг с другом", — рассказал отец мальчика.

О письме, которое написал Маттиас, семья решила рассказать только близким родственникам. Однако после того, как об истории поведали в российском посольстве в Австрии, о ней узнали миллионы людей. Маттиас же получил ответ от посла России в Австрии, а также несколько книг и портрет Владимира Путина с автографом.

"Я люблю мамочку, я люблю Россию, привет вашему президенту", — сказал сам Маттиас в беседе с российскими журналистами.