"Привет вашему президенту": Отец мальчика из Австрии объяснил идею сына написать письмо Путину
В ответ парень получил письмо от российского посла в Вене, несколько книг и портрет лидера РФ с автографом.
Отец мальчика из Австрии рассказал, как его сыну пришла идея написать письмо Путину. Видео © Телеканал "Звезда"
Семья австрийского мальчика, который написал письмо президенту России Владимиру Путину, не ожидала, что прославится на весь мир. Особенно учитывая, что она никак не связана с РФ. Об этом отец Маттиаса Брандштеттера рассказал телеканалу "Звезда".
По словам мужчины, его сын активно заинтересовался Россией около полугода назад. На день рождения Маттиас попросил у родителей учебник по русскому языку, а весной парень подошёл к ним и сообщил о своём намерении написать российскому лидеру.
"Он подошёл к нам и сказал, что хочет написать письмо президенту Путину, чтобы он знал, что в Европе много людей, которые любят Россию и хотят, чтобы Европа и Россия работали друг с другом", — рассказал отец мальчика.
О письме, которое написал Маттиас, семья решила рассказать только близким родственникам. Однако после того, как об истории поведали в российском посольстве в Австрии, о ней узнали миллионы людей. Маттиас же получил ответ от посла России в Австрии, а также несколько книг и портрет Владимира Путина с автографом.
"Я люблю мамочку, я люблю Россию, привет вашему президенту", — сказал сам Маттиас в беседе с российскими журналистами.
Напомним, в своём письме Маттиас Брандштеттер попросил президента России Владимира Путина не терять веру в Европу и выразил надежду на взаимное партнёрство двух стран. Он также рассказал российскому лидеру, что многие жители европейских государств по-доброму настроены к России. По мнению ребёнка, Москва и Вена должны крепче взаимодействовать.
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