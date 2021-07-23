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"Всегда был счастлив в "Зените" : Дриусси написал прощальное письмо перед уходом из клуба

В составе петербургской команды он стал трёхкратным чемпионом России, забив в 138 матчах 25 голов.

23 июля, 08:46
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Аргентинский нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси написал прощальное письмо перед уходом из команды. Оно опубликовано в блоге футболиста на Sports.ru.

"Летом 2017-го на меня почти одновременно вышли "Зенит" и "Спартак", причём москвичи предлагали больше. Долго не думал — тогда в Петербург уже переехал Леандро Паредес, с которым мы знакомы с детства. Паредес рассказал, что "Зенит" — большой клуб, а Петербург — очень красивый город. Спустя четыре года могу сказать, что Лео меня не обманул. Я ни о чём не жалею. Тут родилась моя дочь. Наша семья уже навсегда связана с Петербургом. Футболист должен быть готов к тому, что всё может измениться за один день. Я действительно всегда был счастлив в "Зените". И этот клуб всегда будет в моём сердце", сказал Дриусси.

В марте форвард заявил, что покинет "Зенит" нынешним летом. По информации СМИ, 25-летний футболист продолжит карьеру в MLS в одном из клубов Северной Америки.

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В 2017 году Дриусси перешёл в "Зенит" из аргентинского клуба "Ривер Плейт". Стоимость трансфера составила 15 миллионов евро. Сейчас рыночная стоимость игрока оценивается в семь с половиной миллионов евро.

В составе петербургского клуба Дриусси стал трёхкратным чемпионом России. Всего он провёл за команду 138 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и сделал 26 результативных передач.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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