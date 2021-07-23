"Летом 2017-го на меня почти одновременно вышли "Зенит" и "Спартак", причём москвичи предлагали больше. Долго не думал — тогда в Петербург уже переехал Леандро Паредес, с которым мы знакомы с детства. Паредес рассказал, что "Зенит" — большой клуб, а Петербург — очень красивый город. Спустя четыре года могу сказать, что Лео меня не обманул. Я ни о чём не жалею. Тут родилась моя дочь. Наша семья уже навсегда связана с Петербургом. Футболист должен быть готов к тому, что всё может измениться за один день. Я действительно всегда был счастлив в "Зените". И этот клуб всегда будет в моём сердце", — сказал Дриусси.