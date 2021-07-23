Скандалы, реформы, гегемония "Зенита": Чего ждать от нового сезона чемпионата России по футболу Новый розыгрыш РПЛ стартует на фоне глобальных перемен, которые затеяли боссы отечественного футбола. Трудно представить, к чему это может привести. 23 июля, 07:51 Фото © ФК "Зенит"

В пятницу, 23 июля, стартует очередной сезон чемпионата России по футболу. Мы привыкли к тому, что отечественный чемпионат умеет регулярно поставлять самые разные скандалы. Есть ощущение, что и новый сезон будет таким же.

Битва за чемпионство

Главный фаворит сезона — "Зенит". Клуб из Санкт-Петербурга уже в матче за Суперкубок ясно всем дал понять, что начинает поход за четвёртой подряд победой. Спокойно и без особых трудностей команда Семака разобрала "Локомотив" и продолжила подготовку к чемпионату. Главное открытие того матча — Дзюба в запасе. Видимо, Сергей Семак смотрел Евро-2020 очень внимательно, а потому отправил капитана сборной России на скамейку.

В роли "раздражителя № 1" — "Спартак". И естественно, что клубы не упустят возможности раздувать скандалы вокруг любого, даже самого маленького повода. В год 100-летнего юбилея красно-белые сделают всё, чтобы забрать чемпионство себе. Тут и мощное выступление на предсезонном Кубке Париматч Премьер, и Руй Витория с его новыми идеями и взглядами. "Спартак" больше всех, судя по всему, устал от гегемонии питерского клуба, а потому, уверены, скандалов и разбирательств между командами будет ох как много.

Ещё один явный претендент на "золото" — "Локомотив". Марко Николич в статусе рулевого всего состава в прошлом сезоне показал себя достаточно неплохо. Правда, теперь в его команде есть несколько серьёзных брешей. Главная — центр обороны, откуда ушёл Ведран Чорлука. Проблемной может стать и позиция нападающего, где Фёдору Смолову не хватает стабильности. Самое главное, что нужно "Локо", — найти свою игру. Именно её-то и не хватило железнодорожникам в матче с "Зенитом".

Тёмные лошадки

Их список можно угадать с закрытыми глазами. На манеже, как говорится, всё те же. "Рубин" Леонида Слуцкого уже созрел для того, чтобы замахнуться на серьёзные достижения, а не только на шикарные видеоролики в "Ютубе". Проблемой может стать уход Хвичи Кварацхелии в европейский топ-чемпионат. Без своего лидера казанцам будет очень непросто. Впрочем, на то и нужен Слуцкий, который, кажется, готов к самым разным сложным задачам.

"Сочи" — одно из главных открытий прошлого года. Теперь команде Владимира Федотова нужно расти дальше, переходя в "высшую лигу" клубов. Южанам по силам бороться за медали, отрицать это бессмысленно. К тому же приятно радует глаз и старт в еврокубках. В общем, наблюдать за "Сочи" будет очень интересно. Главное, чтобы за мощным подъёмом не случилось такое же падение.

Удивить способно и "Динамо". Сандро Шварц не будет тормозить эксперименты со своей молодёжью, это уж точно. Судите сами: Захарян, Тюкавин, Грулёв, Евгеньев, Фомин и другие. И все они должны продолжать мощно прогрессировать и развиваться. Конечно, называть бело-голубых фаворитами ещё рановато, но выстрелить они могут. И очень даже мощно.

Загадки года

Есть в нашем чемпионате и те, от кого совсем неясно, чего ожидать. Вот, к примеру, ЦСКА. Он ведь органично подходит к любой вышеназванной группе команд. Армейцы — и фаворит, и тёмная лошадка. Но сейчас, пожалуй, это больше загадка. Тренерская чехарда закончилась назначением Алексея Березуцкого, а в составе команды появились Заболотный и Мухин. Игроки сборной России явно сделают всё для подъёма красно-синих. Другой вопрос — как с ними сработает наставник ЦСКА? Для Березуцкого это первый столь серьёзный опыт, и права на ошибку у него нет.

Или же "Ростов". Его главный козырь — Валерий Карпин. Опытный, мастеровитый и яркий специалист всё строит и строит свою команду, но сделать это окончательно не получается. От того и бросает команду с берегов Дона по таблице. Да и по самому Карпину есть вопросы. Сегодня он в "Ростове", а кто знает, где окажется завтра? Там вроде и сборная России замаячила. Да и вряд ли руководство клуба устроит очередное "восьмое-девятое" место. По сути, у Карпина тоже нет права на ошибку.

"Химки" заставили всех восхищаться собой в прошлом году. Волшебник Игорь Черевченко взял и вытащил подмосковный клуб из подвала турнирной таблицы в её середину. По разговорам, сбавлять обороты в ближайшем Подмосковье не хотят и могут даже замахнуться на еврокубки. Это может быть интересно.

В статусе "загадки" в РПЛ пришли и "Крылья Советов". К ним внимание будет крайне повышенное, ведь Игорь Осинькин в Самаре строит молодую и дерзкую команду, способную рвать и метать. Вспомните финал последнего Кубка России. К тому же главная молодая звёздочка нашего футбола Сергей Пиняев вроде как уже одной ногой в "Крыльях". Сможет ли дерзкий новичок показать всем класс?

Главной же "загадкой" станет "Краснодар". Виктор Гончаренко провёл с командой полноценные сборы, кучу товарищеских матчей — и теперь готов к сезону. Правда, без целого ряда важных для команды игроков. Более того, и существенных усилений нет — всё только слухи. То вроде бы форварда из Германии заберут. То полузащитника "Лиона". Однако дальше слухов дело не продвигается. Ещё один такой провальный, как прошлый, сезон "Краснодар" провести не имеет права. Вряд ли Сергей Галицкий вкладывал огромные деньги в инфраструктуру для того, чтобы команда занимала "десятые" места.

Кто ещё?

Вспомним и про тех, кто не блистал в прошлом сезоне. "Арсенал" и "Уфа" еле-еле сумели спастись от вылета из РПЛ, да ещё и стыков избежать сумели. В новом сезоне обе команды намерены доказать всем, что это была просто ошибка и нелепая случайность. Сложнее будет команде из Башкирии, про финансовые трудности которой мы уже рассказывали.

"Урал" и "Ахмат" сезон заканчивали спокойно, не решая каких-либо турнирных задач. Хотя, будем честны, и в Грозном, и в Екатеринбурге уже давно поглядывают на более высокие места. Тем не менее крайне интересно, как у клубов пойдёт в новом сезоне.

"Нижний Новгород" — дебютант РПЛ с немалыми финансовыми трудностями. Сейчас вроде бы всё в порядке, деньги есть. Однако в Премьер-лиге не раз случалось, что деньги у клубов заканчивались в разгар сезона. Команда сумела преподнести городу шикарный подарок к 800-летию. Теперь бы задержаться в РПЛ. Шансы, как нам кажется, имеются.

В целом же чемпионат должен получиться крайне интересным и богатым на события. Ведь стартует он на фоне глобальных реформ всея отечественного футбола. И кто его знает, к чему всё это приведёт. Быть может, это сейчас мы на дне, а через пару лет будем править в футбольной Европе?

Авторы Шамиль Гаджиев