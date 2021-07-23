На выгнавшую из дома шестерых детей мать из подмосковной Рузы возбудили уголовное дело

В отношении многодетной матери из подмосковной Рузы, которая выгнала шестерых детей на улицу, возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Об этом сообщается на сайте областного главка МВД.

"В отношении 45-летней женщины, зарегистрированной в Москве, временно проживающей в посёлке Брикет, за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних возбуждено уголовное дело", — говорится в записи.

В полиции добавили, что ранее гражданка неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Информация о её семье не раз поступала в субъекты системы профилактики.