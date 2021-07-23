На выгнавшую из дома шестерых детей мать из подмосковной Рузы возбудили уголовное дело
До этого ребята месяц шатались по улицам и жили в шалашах, пока их не нашла одна из местных жительниц в своём погребе.
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В отношении многодетной матери из подмосковной Рузы, которая выгнала шестерых детей на улицу, возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Об этом сообщается на сайте областного главка МВД.
"В отношении 45-летней женщины, зарегистрированной в Москве, временно проживающей в посёлке Брикет, за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних возбуждено уголовное дело", — говорится в записи.
В полиции добавили, что ранее гражданка неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Информация о её семье не раз поступала в субъекты системы профилактики.
Напомним, сейчас дети, которых обнаружила хозяйка одного из погребов, направлены в столичный приют. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребёнка Московской области Ксения Мишонова.
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