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На выгнавшую из дома шестерых детей мать из подмосковной Рузы возбудили уголовное дело

До этого ребята месяц шатались по улицам и жили в шалашах, пока их не нашла одна из местных жительниц в своём погребе.

23 июля, 09:06
<p>Скриншот видео © Соцсети</p>

Скриншот видео © Соцсети

В отношении многодетной матери из подмосковной Рузы, которая выгнала шестерых детей на улицу, возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Об этом сообщается на сайте областного главка МВД.

"В отношении 45-летней женщины, зарегистрированной в Москве, временно проживающей в посёлке Брикет, за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних возбуждено уголовное дело", говорится в записи.

Найденных в погребе шестерых детей из подмосковной Рузы направили в столичный приют

Найденных в погребе шестерых детей из подмосковной Рузы направили в столичный приют

В полиции добавили, что ранее гражданка неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Информация о её семье не раз поступала в субъекты системы профилактики.

Напомним, сейчас дети, которых обнаружила хозяйка одного из погребов, направлены в столичный приют. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребёнка Московской области Ксения Мишонова.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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