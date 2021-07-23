"Газу давай": Бывший участник "Дома-2" посадил за руль маленького сына в Москве
В соцсетях блогер рассказал, что сперва мальчик долго отказывался от предложения поводить машину, но после первой попытки ему понравилось.
Бывший участник "Дома-2" посадил за руль восьмилетнего сына и отправился на дороги Москвы. Видео © Instagram / antongusev89
Бывший участник шоу "Дом-2" Антон Гусев посадил за руль своего несовершеннолетнего сына и отправился покорять с ним дороги Москвы. Процесс обучения мальчика водительскому мастерству блогер не стесняясь показал в "Инстаграме".
Вероятно, ситуация так и осталась бы незамеченной, если бы Гусев не решил учить своего восьмилетнего сына водить автомобиль прямо в городе. На кадрах, опубликованных в сториз блогера, видно, что мальчик едет за рулём "мерседеса" по дорогам общего пользования столицы. Навстречу иномарке проносятся другие автомобили.
"Руль прямо держи, не виляй, плавно. Давай-давай. Вниз не смотри, всегда смотри вперёд. Ты педали должен чувствовать. Выравнивай машину, газу давай", — советует блогер сыну, который в этот момент проносится мимо пешеходных переходов.
Предположительно, поездка закончилась без происшествий. В соцсети Гусев рассказал, что, перед тем как сесть за руль, сын 20 минут отнекивался, но потом всё же согласился. По итогу водить машину парню понравилось, добавил блогер.
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