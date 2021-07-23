Стали известны призовые российских спортсменов на Олимпиаде в Токио

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал, какие призовые предусмотрены для российских спортсменов за выигранные медали на Олимпиаде в Токио. Об этом он заявил в интервью РИА "Новости".



"За золотую медаль спортсмены получат по 4 миллиона рублей, за серебряную — 2,5 миллиона, за бронзовую — 1,7 миллиона. Нужно понимать, что многие регионы установили свои меры стимулирования олимпийцев", — сказал Матыцин.

Также министр отметил, что для спортсменов предусмотрены стипендии президента России.

"Кроме того, за достижение результатов по итогам спортивного сезона установлены выплаты стипендий президента Российской Федерации. Это 52 тысячи рублей ежемесячно. Будем надеяться, что таких призёров по итогам Олимпийских игр будет много", — добавил глава ведомства.