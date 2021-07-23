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Стали известны призовые российских спортсменов на Олимпиаде в Токио

Всего будет разыграно 339 комплектов медалей. Этот показатель рекордный в истории Игр.

23 июля, 11:19
<p>Фото © Stanislav Kogiku / SOPA Images / LightRocket via Getty Images</p>

Фото © Stanislav Kogiku / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал, какие призовые предусмотрены для российских спортсменов за выигранные медали на Олимпиаде в Токио. Об этом он заявил в интервью РИА "Новости".

"За золотую медаль спортсмены получат по 4 миллиона рублей, за серебряную — 2,5 миллиона, за бронзовую — 1,7 миллиона. Нужно понимать, что многие регионы установили свои меры стимулирования олимпийцев", — сказал Матыцин.

Также министр отметил, что для спортсменов предусмотрены стипендии президента России.

"Кроме того, за достижение результатов по итогам спортивного сезона установлены выплаты стипендий президента Российской Федерации. Это 52 тысячи рублей ежемесячно. Будем надеяться, что таких призёров по итогам Олимпийских игр будет много", — добавил глава ведомства.

В Токио началась церемония открытия Олимпийских игр

В Токио началась церемония открытия Олимпийских игр

Сейчас в Токио проходит церемония открытия Олимпиады. В ходе соревнований будет разыграно 339 комплектов медалей, что станет рекордным показателем в истории Игр.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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