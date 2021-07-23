Прокуратура будет добиваться ужесточения наказания блогеру Билу по делу о ДТП в Москве
Ранее суд приговорил его к двум годам ограничения свободы и лишению водительских прав на три года.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Тверского суда
Столичная прокуратура обжаловала приговор блогеру Эдварду Билу, который в апреле текущего года устроил ДТП на Садовом кольце. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Прокуратура Москвы внесла апелляционное представление на приговор, вынесенный Пресненским районным судом Москвы в отношении Эдуарда Биля", — говорится в сообщении прокуратуры.
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В пресс-службе надзорного ведомства добавили, что там намерены добиться отмены наказания блогеру и передать его уголовное дело в суд на повторное рассмотрение.
Напомним, ДТП с участием Эдварда Била произошло в Москве 1 апреля. Блогер на "ауди" выехал на встречку, где столкнулся с четырьмя автомобилями. В одном из них находилась сотрудница аппарата Госдумы, которая в тяжёлом состоянии была доставлена в больницу. В результате Пресненский суд Москвы приговорил Эдварда Била к двум годам ограничения свободы, лишив его водительских прав на три года.
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