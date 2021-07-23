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Бросившей 11-месячную дочь в московском хостеле матери-кукушке вернули ребёнка

Её единожды вызвали в отделение полиции, и после этого от правоохранителей к ней не поступало никаких претензий.

23 июля, 11:40

Фото © Соцсети

Москвичке, которая бросила 11-месячную дочь в хостеле, вернули ребёнка. По её словам, сейчас они с малышкой находятся дома. Это случилось после того, как сотрудники опеки провели тщательную проверку, сообщил Лайфу источник.

Сейчас данная семья находится под контролем, сотрудники опеки проверили жилищные условия женщины и остались более чем довольны. Также с ней проведена беседа и периодически поддерживается связь. С отцом девочки после случившегося семья больше не связывается. Также отмечается, что в отделение полиции женщину вызывали только один раз и после этого к ней не поступало никаких претензий.

Под Саратовом мать бросила на улице младенца в пакете

Под Саратовом мать бросила на улице младенца в пакете

Как уже сообщал Лайф, инцидент произошёл 18 июля. Девушка оставила дочь одну в гостинице, после чего отправила сообщение своему мужу, с которым находится в процессе развода, о том, что ребёнок — теперь его проблема. В полиции он написал заявление, что не может взять на попечительство ребёнка, потому что у него нет постоянного заработка и места жительства. Девочку доставили в больницу.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Анна Рождественская
Анна Рождественская

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