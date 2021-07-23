Бросившей 11-месячную дочь в московском хостеле матери-кукушке вернули ребёнка

Москвичке, которая бросила 11-месячную дочь в хостеле, вернули ребёнка. По её словам, сейчас они с малышкой находятся дома. Это случилось после того, как сотрудники опеки провели тщательную проверку, сообщил Лайфу источник.

Сейчас данная семья находится под контролем, сотрудники опеки проверили жилищные условия женщины и остались более чем довольны. Также с ней проведена беседа и периодически поддерживается связь. С отцом девочки после случившегося семья больше не связывается. Также отмечается, что в отделение полиции женщину вызывали только один раз и после этого к ней не поступало никаких претензий.