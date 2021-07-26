Читатели финской прессы вспомнили, что раньше советские автомобили были популярны в их стране, и уже собираются броситься скупать продукцию российского автопрома. Так они отреагировали на статью в одном из СМИ о самых продаваемых автомобилях в России.

В комментариях к статье финской газеты Ilta Sanomat читатели отмечают, что советские автомобили могли заводиться в любой мороз и практически никогда не подводили. Такие авто были прежде очень популярны в Финляндии.

"В 1970-е годы "Лада" была единственной маркой, которая заводилась зимой и оставалась тёплой", — написал Make.

"Я тоже что-то такое слышал. Сам подтвердить не могу, был тогда ещё совсем маленьким. Но мама рассказывала, что нет таких морозов, в которые "Лада" не завелась бы", — отвечает ему WB.

Некоторые признались, что готовы будут приобрести "Ладу" ради двигателя внутреннего сгорания — их сейчас планируют полностью запретить в Европе. Финны уверены, что в России аналогичный процесс произойдёт ещё очень нескоро.

"Когда в Европе прекратят выпускать автомобили с двигателем внутреннего сгорания, мы поедем в Россию за новой "Ладой". Россия точно не прекратит производство машин с двигателем внутреннего сгорания", — пишет glx.

"Покупка "Лады" — отличный вариант для тех, кто не хочет терять много денег, когда ДВС запретят", — отмечает Ykä.