"Поедем в Россию за новой "Ладой": Финны захотели массово скупать российские автомобили
Своё решение они объясняют суровыми морозами и ужесточением норм в отношении авто с двигателями внутреннего сгорания в ЕС.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Читатели финской прессы вспомнили, что раньше советские автомобили были популярны в их стране, и уже собираются броситься скупать продукцию российского автопрома. Так они отреагировали на статью в одном из СМИ о самых продаваемых автомобилях в России.
В комментариях к статье финской газеты Ilta Sanomat читатели отмечают, что советские автомобили могли заводиться в любой мороз и практически никогда не подводили. Такие авто были прежде очень популярны в Финляндии.
"В 1970-е годы "Лада" была единственной маркой, которая заводилась зимой и оставалась тёплой", — написал Make.
"Я тоже что-то такое слышал. Сам подтвердить не могу, был тогда ещё совсем маленьким. Но мама рассказывала, что нет таких морозов, в которые "Лада" не завелась бы", — отвечает ему WB.
Некоторые признались, что готовы будут приобрести "Ладу" ради двигателя внутреннего сгорания — их сейчас планируют полностью запретить в Европе. Финны уверены, что в России аналогичный процесс произойдёт ещё очень нескоро.
"Когда в Европе прекратят выпускать автомобили с двигателем внутреннего сгорания, мы поедем в Россию за новой "Ладой". Россия точно не прекратит производство машин с двигателем внутреннего сгорания", — пишет glx.
"Покупка "Лады" — отличный вариант для тех, кто не хочет терять много денег, когда ДВС запретят", — отмечает Ykä.
Ранее специальный представитель президента РФ по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев заявил, что в течение 20–30 лет все жители России пересядут на электромобили.
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