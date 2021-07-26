Финансовый аналитик рассказал, как лучше покупать валюту для отпуска

Без умения чётко планировать свои финансовые траты задача выбора наиболее выгодного момента для покупки валюты теряет смысл. Такого мнения придерживается финансовый аналитик Алексей Коренев. Но тем не менее он назвал сроки, когда стоит уделить этому вопросу особое внимание.

"Лучше этим заниматься за неделю до вылета, за месяц, за полгода или искать момент "просадки" цен на мировых биржах", — заявил Коренев, беседуя с агентством "Прайм".

Он подчеркнул, что необходимо научиться управлять своими финансами и заранее планировать большие траты на год, а то и годы. Тогда подобные вопросы о покупке валюты снимутся. В семейном бюджете просто появится строка "инвестиции в валюту", которая "по мере возможностей и в соответствии с рыночными реалиями будет заполняться цифрами купленных в "фонд семейного благосостояния" долларов и евро".

"И будете ли вы черпать необходимые для отпуска финансы из этого фонда или пропишете в своём семейном бюджете отдельную строку "валюта на отпуск", уже не так важно", — добавляет аналитик.