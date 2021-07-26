В России предложили резко увеличить штрафы за нарушение прав потребителей

Международная конфедерация обществ потребителей предложила резко повысить штрафы за нарушение прав потребителей. Там считают, что нужно внести правки в несколько статей 14-й главы Кодекса об административных правонарушениях.

Как пишут "Известия", нынешние фиксированные штрафы в 20–50 тысяч рублей предлагается заменить оборотным, их размер может колебаться в зависимости от отрасли и её прибыльности — от 1% до 5%. В предложении Международной конфедерации обществ потребителей к Роспотребнадзору также отмечается, что эти средства должны поступать не к обманутым гражданам, а в казну.

Сама инициатива, по данным газеты, обсуждалась ещё в конце июня.Отмечается, что глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании консультативного совета согласилась с тем, что штрафы следует повышать. Есть как сторонники таких изменений, так и противники, которые утверждают, что введение подобных мер может негативно отразиться на организациях и ИП. Другие же подчёркивают, что важен не размер штрафа, а неотвратимость наказания, а большие взыскания окажутся стимулом к тому, что возрастёт число недобросовестных претензий к компаниям и усилится вымогательство.