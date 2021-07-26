За неделю у границ России засекли 47 самолётов и беспилотников-разведчиков
Два раза истребители были подняты в воздух для сопровождения "иностранцев". В результате нарушений границы за этот срок допущено не было.
Фото © flickr / airmanmagazine
36 самолётов-разведчиков и 11 разведывательных беспилотников, которые летали у границ РФ, обнаружили за неделю российские радиолокационные станции. Такие данные приводит газета Минобороны РФ "Красная звезда".
"36 самолётов-разведчиков и 11 разведывательных БПЛА иностранных государств вели воздушную разведку вдоль границ Российской Федерации и сопровождались российскими РЛС", — отмечено в инфографике издания.
Также в графическом сообщении отражено, что два раза российские истребители поднимались в воздух. В результате никаких нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.
Ранее Лайф сообщал, что российский Су-27 сопроводил истребитель ВВС Германии над Балтийским морем. Нарушения госграницы допущено не было, отметили в Национальном центре управления обороной РФ.
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