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За неделю у границ России засекли 47 самолётов и беспилотников-разведчиков

Два раза истребители были подняты в воздух для сопровождения "иностранцев". В результате нарушений границы за этот срок допущено не было.

25 июля, 22:37

Фото © flickr / airmanmagazine

36 самолётов-разведчиков и 11 разведывательных беспилотников, которые летали у границ РФ, обнаружили за неделю российские радиолокационные станции. Такие данные приводит газета Минобороны РФ "Красная звезда".

"36 самолётов-разведчиков и 11 разведывательных БПЛА иностранных государств вели воздушную разведку вдоль границ Российской Федерации и сопровождались российскими РЛС", — отмечено в инфографике издания.

Также в графическом сообщении отражено, что два раза российские истребители поднимались в воздух. В результате никаких нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.

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Ранее Лайф сообщал, что российский Су-27 сопроводил истребитель ВВС Германии над Балтийским морем. Нарушения госграницы допущено не было, отметили в Национальном центре управления обороной РФ.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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