Российские цены на бензин оказались одними из самых низких в Европе

Цены на бензин АИ-95 в России одни из самых низких в Европе — страна находится на второй строчке по этому показателю, уступая только Казахстану. Такие данные получены по результатам исследования экспертов РИА "Рейтинг".

В пересчёте на рубли литр АИ-95 в Казахстане стоит 34,3 рубля, в то время как в России — 49,1 рубля. Как отмечается, похожая ситуация с дизтопливом. В Казахстане оно обойдётся в 33,6 рубля за литр (в пересчёте с тенге), в России — в 50 рублей.

По доступности топлива для граждан страна расположилась в середине рейтинга, заняв 16-ю из тридцати двух позиций. Согласно подсчётам, россияне могут приобрести на среднемесячную зарплату около тысячи литров 95-го бензина. Этот показатель лучше, чем в Казахстане, на Украине, в Белоруссии, во многих странах Восточной Европы.