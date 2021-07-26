Джей Ло показала видео с роскошной яхты, на которой отдыхает с Беном Аффлеком
Пара отметила день рождения поп-дивы на плавучем дворце Valerie. Аренда судна обходится в огромную сумму. Судя по фото с поцелуями, праздник был романтическим.
Джей Ло показала видео с роскошной яхты, на которой отдыхает с Беном Аффлеком. Видео © Instagram / Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес отметила свой 52-й день рождения с новым возлюбленным — актёром Беном Аффлеком — в плавучем дворце, именно так ещё называют роскошную яхту Valerie. Актриса опубликовала в "Инстаграме" фото и видео, где есть всё для жаждущих новостей о паре "Беннифер" поклонников — поцелуи, идеальная фигура поп-дивы в купальнике и шикарная обстановка.
Яхта, на которой пара отметила праздник, это 80-метровое шестипалубное судно, которое стоит более 100 миллионов долларов. Там есть бассейн, просторная гостиная с роялем, кабинет массажиста, джакузи, кинотеатр, обеденный зал, откуда прекрасный вид на океанский закат. По публикациям создаётся впечатление, что мероприятие на волнах носило романтический характер. Страстные поцелуи подтверждают возобновление звёздного союза.
Ранее Лайф писал, что Джей Ло и Бен Аффлек были застигнуты папарацци за поцелуем в ресторане Nobu в Малибу.
Напомним, Дженнифер Лопес рассталась с женихом за несколько месяцев до свадьбы. Звёзды были в отношениях четыре года. Точная причина разрыва пока не известна, однако не исключено, что всему виной — измена спортсмена с помощницей Маргарит. Согласно другой версии, которую приводят зарубежные СМИ, Родригес устал от постоянных съёмок и гастролей Дженнифер и охладел к ней.
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