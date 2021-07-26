Джей Ло показала видео с роскошной яхты, на которой отдыхает с Беном Аффлеком. Видео © Instagram / Дженнифер Лопес













Дженнифер Лопес отметила свой 52-й день рождения с новым возлюбленным — актёром Беном Аффлеком — в плавучем дворце, именно так ещё называют роскошную яхту Valerie. Актриса опубликовала в "Инстаграме" фото и видео, где есть всё для жаждущих новостей о паре "Беннифер" поклонников — поцелуи, идеальная фигура поп-дивы в купальнике и шикарная обстановка.

Яхта, на которой пара отметила праздник, это 80-метровое шестипалубное судно, которое стоит более 100 миллионов долларов. Там есть бассейн, просторная гостиная с роялем, кабинет массажиста, джакузи, кинотеатр, обеденный зал, откуда прекрасный вид на океанский закат. По публикациям создаётся впечатление, что мероприятие на волнах носило романтический характер. Страстные поцелуи подтверждают возобновление звёздного союза.

Ранее Лайф писал, что Джей Ло и Бен Аффлек были застигнуты папарацци за поцелуем в ресторане Nobu в Малибу.