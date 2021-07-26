В Турции побит летний антирекорд по заболеваемости коронавирусом
Такого показателя не было в течение последних двух с половиной месяцев, когда шёл спад после резкого весеннего всплеска.
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В Турции установлен новый максимум суточного прироста заболевших коронавирусом. В воскресенье в стране выявлено 14 230 человек. Такой показатель в последний раз фиксировали ещё 11 мая. Согласно данным Минздрава, число новых случаев с начала июля увеличилось более чем втрое.
Максимальный же показатель по стране был достигнут 16 апреля — 63 082 случая. Постепенно он снижался. В июне этот показатель держался на пяти-семи тысячах, а с середины июля вновь начал увеличиваться. Глава Минздрава страны Фахреттин Коджа призвал вернуться к строгим мерам против пандемии.
Ранее появилась информация о том, что турецкие власти собираются вновь закрывать границы из-за дельта-штамма коронавируса. Однако позже эти слухи опровергли.
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