В Турции побит летний антирекорд по заболеваемости коронавирусом

В Турции установлен новый максимум суточного прироста заболевших коронавирусом. В воскресенье в стране выявлено 14 230 человек. Такой показатель в последний раз фиксировали ещё 11 мая. Согласно данным Минздрава, число новых случаев с начала июля увеличилось более чем втрое.

Максимальный же показатель по стране был достигнут 16 апреля — 63 082 случая. Постепенно он снижался. В июне этот показатель держался на пяти-семи тысячах, а с середины июля вновь начал увеличиваться. Глава Минздрава страны Фахреттин Коджа призвал вернуться к строгим мерам против пандемии.