Иммунолог предупредил о вероятном появлении в России лямбда-штамма ковида

Лямбда-штамм коронавируса может прийти в Россию из Перу и оказаться более заразным, чем гамма-вариант. Об этом заявил иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании КЭГ, кандидат медицинских наук Николай Крючков, сообщает Ura.ru.

"Лямбда-штамм обнаружили в Перу в декабре 2020 года. Это ещё одна линия, которая уже очень распространена в Южной Америке, есть в Европе, и дело времени, когда штамм появится в России", — отметил Крючков.

Иммунолог не исключил, что этот вариант коронавируса уже есть в России. По словам Крючкова, лямбда-штамм более заразен и патогенен, а это значит, что он может потеснить в РФ гамма-вариант коронавируса. Однако точных данных по поводу перуанского штамма пока нет.

В свою очередь врач-эпидемиолог Эдуард Шунков в беседе с агентством отметил, что в России может появиться любой новый зарегистрированный в мире штамм, но он придёт уже в ослабленном виде. Специалист объяснил, что это связано с тем, что длительно циркулирующий в популяции вирус снижает свою вирулентность — способность вызвать заболевания или гибель организма.