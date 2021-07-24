Учёные сообщили о пробивной способности гамма-мутации ковида для вакцинированных

Бразильский штамм коронавируса ("гамма") оказался заразным среди 60% привитых от коронавируса. Такие данные приводят учёные из Франции и Гвианы.

Вспышка заболевания новым штаммом была зафиксирована во французской Гвиане в мае этого года, им заразилось сразу 15 человек из 25 полностью привитых. Мужчины были вакцинированы препаратом от Pfizer/BioNTech.

"Столь низкая эффективность вакцины стала неожиданностью, поскольку во время испытаний in vitro препарат Pfizer/BioNTech одинаково успешно нейтрализовал штаммы "бета" и "гамма", — сказано в результатах исследования, опубликованных на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний.