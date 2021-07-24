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Учёные сообщили о пробивной способности гамма-мутации ковида для вакцинированных

Многие заразившиеся испытывали свойственные инфекции симптомы, однако госпитализация не понадобилась никому.

24 июля, 18:50
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Бразильский штамм коронавируса ("гамма") оказался заразным среди 60% привитых от коронавируса. Такие данные приводят учёные из Франции и Гвианы.

Вспышка заболевания новым штаммом была зафиксирована во французской Гвиане в мае этого года, им заразилось сразу 15 человек из 25 полностью привитых. Мужчины были вакцинированы препаратом от Pfizer/BioNTech.

"Столь низкая эффективность вакцины стала неожиданностью, поскольку во время испытаний in vitro препарат Pfizer/BioNTech одинаково успешно нейтрализовал штаммы "бета" и "гамма", — сказано в результатах исследования, опубликованных на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний.

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По словам экспертов, около 87% заболевших жаловались на свойственные коронавирусной инфекции симптомы. У 65% была зафиксирована лихорадка, 22,6% сообщили об одышке. Тем не менее госпитализация не понадобилась никому — настолько серьёзных осложнений среди заболевших не было.

Ранее Лайф сообщал, что в России обнаружили бразильский штамм коронавируса. Однако вирусолог заметил, что в этом нет ничего страшного, ведь наибольшую опасность представляет индийский вариант "дельта".

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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