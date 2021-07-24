За неделю число госпитализированных пациентов с ковидом в Петербурге снизилось почти на 20%
С понедельника Мариинская больница и Клиническая больница Святителя Луки возвращаются к плановой работе.
Фото © Pixabay
Число петербуржцев, госпитализированных с коронавирусом, за последнюю неделю сократилось почти на 20%, две городские больницы собираются вернуться к плановой работе. Об этом сообщает Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.
"Всего с 18 по 24 июля в городе было доставлено в ковидные стационары 3570 пациентов. По сравнению с прошлой неделей снижение составило 19,9%. Объём свободного коечного фонда достиг 34%", — отмечается в сообщении.
К плановой работе с 26 июля возвращаются Мариинская больница и Клиническая больница имени Святителя Луки. По данным комитета, доля пациентов с тяжёлой формой ковида в стационарах сейчас составляет 19%. К неинвазивной вентиляции лёгких подключено 236 человек, к инвазивной — 155.
Ранее в Петербурге заявили о прохождении пика заболеваемости ковидом. Также известно, что в городе вакцинировалось более 120 тысяч сотрудников системообразующих организаций и промышленных предприятий.
Комментариев: 0