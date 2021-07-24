За неделю число госпитализированных пациентов с ковидом в Петербурге снизилось почти на 20%

Число петербуржцев, госпитализированных с коронавирусом, за последнюю неделю сократилось почти на 20%, две городские больницы собираются вернуться к плановой работе. Об этом сообщает Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

"Всего с 18 по 24 июля в городе было доставлено в ковидные стационары 3570 пациентов. По сравнению с прошлой неделей снижение составило 19,9%. Объём свободного коечного фонда достиг 34%", — отмечается в сообщении.