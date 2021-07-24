НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

За неделю число госпитализированных пациентов с ковидом в Петербурге снизилось почти на 20%

С понедельника Мариинская больница и Клиническая больница Святителя Луки возвращаются к плановой работе.

24 июля, 16:29
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Число петербуржцев, госпитализированных с коронавирусом, за последнюю неделю сократилось почти на 20%, две городские больницы собираются вернуться к плановой работе. Об этом сообщает Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

"Всего с 18 по 24 июля в городе было доставлено в ковидные стационары 3570 пациентов. По сравнению с прошлой неделей снижение составило 19,9%. Объём свободного коечного фонда достиг 34%", — отмечается в сообщении.

Голикова заявила, что заболеваемость ковидом в РФ смещается в регионы

Голикова заявила, что заболеваемость ковидом в РФ смещается в регионы

К плановой работе с 26 июля возвращаются Мариинская больница и Клиническая больница имени Святителя Луки. По данным комитета, доля пациентов с тяжёлой формой ковида в стационарах сейчас составляет 19%. К неинвазивной вентиляции лёгких подключено 236 человек, к инвазивной — 155.

Ранее в Петербурге заявили о прохождении пика заболеваемости ковидом. Также известно, что в городе вакцинировалось более 120 тысяч сотрудников системообразующих организаций и промышленных предприятий.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1