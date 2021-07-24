В "Векторе" заявили об отсутствии в России случаев птичьего гриппа

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" сообщил, что в России не обнаружены случаи заражения человека вирусом птичьего гриппа H5N6. Также недостаточно оснований для увеличения риска возникновения таких случаев в будущем.

"В Российской Федерации не зафиксировано ни одного случая заражения человека вирусом гриппа H5N6, и в настоящее время нет оснований говорить о возрастании риска возникновения таких случаев в будущем", — приводит текст сообщения ТАСС.

Отмечается, что в период с 2014 года было выявлено всего 36 случаев заражения, 35 из которых зафиксированы в Китае, а ещё один — в Лаосе. Во всех случаях вирус не передавался от человека к человеку.