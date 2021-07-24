СК показал кадры с места расстрела замначальника уголовного розыска на Ставрополье

Следственный комитет опубликовал видео с места убийства замначальника отдела уголовного розыска в Ставропольском крае. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поставил расследование дела на контроль, сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание руководству Следственного управления СК России по Ставропольскому краю доложить о ходе расследования уголовного дела и поставил его на контроль в центральном аппарате ведомства", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, нападение было спланировано заранее, а участвовало в нём несколько человек. При этом пока отмечается, что стрелял только один. Киллер ранил правоохранителя в туловище и бедро, после чего нападавшие скрылись на машине.