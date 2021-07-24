СК показал кадры с места расстрела замначальника уголовного розыска на Ставрополье
Предположительно, нападавших было несколько, но стрелял только один из них. Сейчас на поиски подозреваемых брошены все силы.
Следственный комитет опубликовал видео с места убийства замначальника отдела уголовного розыска в Ставропольском крае. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поставил расследование дела на контроль, сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание руководству Следственного управления СК России по Ставропольскому краю доложить о ходе расследования уголовного дела и поставил его на контроль в центральном аппарате ведомства", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, нападение было спланировано заранее, а участвовало в нём несколько человек. При этом пока отмечается, что стрелял только один. Киллер ранил правоохранителя в туловище и бедро, после чего нападавшие скрылись на машине.
Напомним, убийство произошло в Ставрополе накануне вечером. Преступник сделал не менее девяти выстрелов, от полученных ранений полицейский скончался в больнице. Личность подозреваемого уже установили. Предположительно, он скрывается за городом и может быть вооружён. На его поиски брошены все силы правоохранительных ведомств.
Комментариев: 0