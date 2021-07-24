Фехтовальщица Муртазаева уступила в поединке за бронзу на Олимпиаде в Токио
На данный момент в активе сборной России одна медаль. В стрельбе из пневматической винтовки серебро завоевала Анастасия Галашина.
Фото © ТАСС/Сергей Бобылев
Россиянка Айзанат Муртазаева проиграла Катрину Лехис из Эстонии в поединке за бронзовую медаль на олимпийском турнире по фехтованию на шпагах. Бой завершился со счётом 15:8 в пользу спортсменки из Прибалтики.
Позднее в решающем поединке олимпийского турнира встретятся Ана Мария Попеску из Румынии и представительница Китая Сунь Ивэнь.
На пути к полуфиналу Муртазаева одолела Кэйтлин Се из Гонконга, представительницу Южной Кореи Чой Инь-Чжон, американку Келли Хёрли и ещё одну шпажистку из Гонконга Мань Вай Вивиан Кун. В полуфинале 19-летняя россиянка уступила Сунь Ивэнь.
Две другие россиянки, принимавшие участие в соревнованиях шажисток, выбыли из борьбы на стадии 1/16 финала. Виолетта Колобова проиграла Александре Ярецке из Польши, Юлия Личагина — итальянке Маре Наваррии.
В субботу первую медаль сборной России на Олимпиаде в Токио принесла 24-летняя Анастасия Галашина, которая заняла второе место в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров с результатом 251,1 балла. Золото с олимпийским рекордом (251,8 очка) завоевала китаянка Цянь Ян, бронзу — набравшая 230,6 балла швейцарка Нина Кристен.
Олимпиада-2020. Главное по теме
"Это будет уроком": Галашина заявила об огорчении после завоёванного серебра на Играх в Токио
сегодня в 10:48
Фехтовальщица Муртазаева проиграла в полуфинале Олимпиады в Токио
сегодня в 09:26
"Будет представлена к госнаграде": Матыцин назвал серебро Галашиной на Олимпиаде большим достижением
сегодня в 08:55
Комментариев: 0