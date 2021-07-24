Фехтовальщица Муртазаева уступила в поединке за бронзу на Олимпиаде в Токио

Россиянка Айзанат Муртазаева проиграла Катрину Лехис из Эстонии в поединке за бронзовую медаль на олимпийском турнире по фехтованию на шпагах. Бой завершился со счётом 15:8 в пользу спортсменки из Прибалтики.

Позднее в решающем поединке олимпийского турнира встретятся Ана Мария Попеску из Румынии и представительница Китая Сунь Ивэнь.

На пути к полуфиналу Муртазаева одолела Кэйтлин Се из Гонконга, представительницу Южной Кореи Чой Инь-Чжон, американку Келли Хёрли и ещё одну шпажистку из Гонконга Мань Вай Вивиан Кун. В полуфинале 19-летняя россиянка уступила Сунь Ивэнь.

Две другие россиянки, принимавшие участие в соревнованиях шажисток, выбыли из борьбы на стадии 1/16 финала. Виолетта Колобова проиграла Александре Ярецке из Польши, Юлия Личагина — итальянке Маре Наваррии.