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Фехтовальщица Муртазаева уступила в поединке за бронзу на Олимпиаде в Токио

На данный момент в активе сборной России одна медаль. В стрельбе из пневматической винтовки серебро завоевала Анастасия Галашина.

24 июля, 11:10
<p>Фото © ТАСС/Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС/Сергей Бобылев

Россиянка Айзанат Муртазаева проиграла Катрину Лехис из Эстонии в поединке за бронзовую медаль на олимпийском турнире по фехтованию на шпагах. Бой завершился со счётом 15:8 в пользу спортсменки из Прибалтики.

Позднее в решающем поединке олимпийского турнира встретятся Ана Мария Попеску из Румынии и представительница Китая Сунь Ивэнь.

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На пути к полуфиналу Муртазаева одолела Кэйтлин Се из Гонконга, представительницу Южной Кореи Чой Инь-Чжон, американку Келли Хёрли и ещё одну шпажистку из Гонконга Мань Вай Вивиан Кун. В полуфинале 19-летняя россиянка уступила Сунь Ивэнь.

Две другие россиянки, принимавшие участие в соревнованиях шажисток, выбыли из борьбы на стадии 1/16 финала. Виолетта Колобова проиграла Александре Ярецке из Польши, Юлия Личагина — итальянке Маре Наваррии.

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В субботу первую медаль сборной России на Олимпиаде в Токио принесла 24-летняя Анастасия Галашина, которая заняла второе место в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров с результатом 251,1 балла. Золото с олимпийским рекордом (251,8 очка) завоевала китаянка Цянь Ян, бронзу — набравшая 230,6 балла швейцарка Нина Кристен.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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