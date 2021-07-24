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Фехтовальщица Муртазаева проиграла в полуфинале Олимпиады в Токио

Ранее первую медаль сборной России на Олимпиаде в Токио принесла 24-летняя Анастасия Галашина, ставшая второй в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров.

24 июля, 09:26
<p>Фото © Elsa / Getty Images</p>

Фото © Elsa / Getty Images

Россиянка Айзанат Муртазаева проиграла представительнице Китая Сунь Ивэнь в полуфинале олимпийского турнира по фехтованию на шпагах. Поединок завершился со счётом 12:8 в пользу спортсменки из Поднебесной.

Позднее во втором полуфинале встретятся Ана Мария Попеску из Румынии и эстонка Катрина Лехис. Проигравшая в этом бою разыграет бронзу с 19-летней Муртазаевой.

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На пути к полуфиналу Муртазаева победила Кэйтлин Се из Гонконга, представительницу Южной Кореи Чой Инь-Чжон, американку Келли Хёрли и ещё одну шпажистку из Гонконга Мань Вай Вивиан Кун.

Две другие россиянки, принимавшие участие в соревнованиях, выбыли из борьбы на стадии 1/16 финала. Виолетта Колобова уступила Александре Ярецке из Польши, Юлия Личагина — итальянке Маре Наваррии.

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Ранее первую медаль сборной России на Олимпиаде в Токио принесла 24-летняя Анастасия Галашина, ставшая второй в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров с результатом 251,1 балла. Золото с олимпийским рекордом (251,8 очка) выиграла китаянка Цянь Ян, бронзу — набравшая 230,6 балла Нина Кристен из Швейцарии.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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