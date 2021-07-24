Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что серебряный призёр Олимпиады в Токио в стрельбе из пневматической винтовки Анастасия Галашина будет представлена к государственной награде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Поздравляю Настю и её тренеров, уверен в её дальнейших успехах на самых значимых соревнованиях. Как и все победители и призёры Игр, Анастасия будет представлена к государственной награде. Счёт нашим медалям открыт. Желаю всей российской команде уверенно двигаться к намеченным целям и одержать яркие победы!" — отметил Матыцин.

Министр подчеркнул, что второе место является большим достижением для 24-летней спортсменки. По ходу финальных соревнований она лидировала, но последним выстрелом упустила победу.

"Россиянка долго лидировала, а в заключительном выстреле совсем чуть-чуть не хватило до золота. Но всё равно это большое достижение для молодой спортсменки", — добавил глава ведомства.