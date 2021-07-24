"Будет представлена к госнаграде": Матыцин назвал серебро Галашиной на Олимпиаде большим достижением
Наша спортсменка упустила победу последним выстрелом. В результате золото завоевала китаянка Цянь Ян.
Фото © Twitter / Olympic_Russia
Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что серебряный призёр Олимпиады в Токио в стрельбе из пневматической винтовки Анастасия Галашина будет представлена к государственной награде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Поздравляю Настю и её тренеров, уверен в её дальнейших успехах на самых значимых соревнованиях. Как и все победители и призёры Игр, Анастасия будет представлена к государственной награде. Счёт нашим медалям открыт. Желаю всей российской команде уверенно двигаться к намеченным целям и одержать яркие победы!" — отметил Матыцин.
Министр подчеркнул, что второе место является большим достижением для 24-летней спортсменки. По ходу финальных соревнований она лидировала, но последним выстрелом упустила победу.
"Россиянка долго лидировала, а в заключительном выстреле совсем чуть-чуть не хватило до золота. Но всё равно это большое достижение для молодой спортсменки", — добавил глава ведомства.
Как сообщал Лайф, 24-летняя Анастасия Галашина стала второй в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров с результатом 251,1 балла. Первое место заняла китаянка Цянь Ян с олимпийским рекордом (251,8 очка), третье — набравшая 230,6 балла Нина Кристен из Швейцарии.
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